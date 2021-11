Cerimonie, mostre e spettacoli per dire 'no' alla violenza sulle donne: le iniziative nel territorio Ravennate

Musica, cerimonie di piazza, libri, esposizioni artistiche e altri importanti iniziative sono in programma in tutta la provincia di Ravenna per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La giornata è legata alla data del 25 novembre, ma sono tanti gli eventi di riflessione che anticipano e seguono questo momento, per ricordare che l'odio e la violenza di genere vanno combattuti ogni giorno da ognuno di noi. Sul territorio ravennate arrivano anche quest'anno toccanti spettacoli e manifestazioni che cercano di sensibilizzare tutti i cittadini sull'importanza di questo tema che ci tocca più da vicino di quanto non pensiamo.

Manifestazioni

Giovedì 25 novembre alle ore 18.00 il Centro Antiviolenza SOS Donna metterà in Piazza Rampi a Faenza il 3° fiore, un giglio selvatico, sulla scultura in ricordo delle vittime di femminicidio nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina e di quello circostante, realizzata con il contributo dell’UDI di Ravenna nell’ambito della “Staffetta Nazionale contro la violenza alle donne”. Quest’anno, purtroppo, verrà installato un nuovo giglio in memoria di Ilenia Fabbri. Il giglio selvatico è stato realizzato dal mastro fabbro Alvaro Ricci Lucchi e decorato dalla mosaicista Barbara Liverani. Interverranno: Milena Barzaglia, Assessora alle Politiche e Cultura di Genere del Comune di Faenza e Antonella Oriani, Presidente dell’Associazione SOS Donna.

Giovedì 25, alle 20, da piazza della Libertà a Bagnacavallo partirà la Camminata in rosso per le vie del centro storico contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, promossa dal coordinamento degli assessorati alle Pari Opportunità in contemporanea nei comuni dell’Unione della Bassa Romagna, è in collaborazione con Associazione musicale Doremi, Gruppo di Lettura della Biblioteca Taroni, Spi-Cgil e Anpi. In caso di maltempo l’evento si terrà in misura ridotta sotto il portico del Comune. Inoltre, la statua Fanciulla con le trecce di Venanzo Crocetti, ai piedi della Torre civica di Bagnacavallo, verrà illuminata di rosso.

Alle 18.30 di sabato 27 novembre il Palazzetto dello Sport “Egisto Zattoni” di Bagnacavallo sarà sede di una manifestazione sportiva a cura di Fulgur Pallavolo e di Spi-Cgil dal titolo Lo sport contro la violenza sulle donne.

Il 25 novembre A Casola Valsenio si svolgerà l’evento finale del mese dedicato alle donne "Luce nel buio". I Creativi Sopra la Media, in collaborazione con l'Assessorato Politiche di Genere, allestiranno in Piazza 25 novembre un ricordo per ogni vittima di femminicidio dell'anno 2020. Dalle 20.00 alle 21.00 i partecipanti accenderanno una candela per ogni vittima.

Concerti, incontri spettacoli e proiezioni

Mercoledì 24 novembre alle ore 20:30, presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, l'associazione Francesca Fontana, in collaborazione con Linea Rosa Ravenna, ospita l’autrice Maria Dell’Anno con due dei suoi libri "Troppo giusto quindi sbagliato" e "Parole e Pregiudizi". Sarà intervistata dalla giornalista Sabrina Sgalaberna. Saranno presenti volontarie e la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara, e la referente per il comune di Cervia Valentina Barducci. All’inizio della serata, con l’artista mosaicista Barbara Liverani, sarà collocata una mattonella con un giglio simbolo di “Cervia città amica delle donne” alla presenza dell’assessore alla pari opportunità Michela Brunelli e alla presidente e volontarie di Linea Rosa Ravenna.

Giovedì 25 novembre alle ore 21.30, presso il Piccadilly Club (Via Cavour 11 - Faenza) il MEI presenta La Musica al Femminile con l’Onda rosa indipendente: cantautrici, cantanti, Dj e tanto altro al Femminile Plurale. Si esibiranno: Marzia Stano, Margò, Melga, Euski con Roma Amor, Eleonora Stradaioli, Laura B, Le Nora, Vittoria Iannacone e Giulia Malavasi. La cantautrice Roberta Giallo presenta invece il libro Web Love Story. Ingresso a offerta libera, il cui ricavato verrà devoluto al Centro Antiviolenza SOS Donna di Faenza.

Giovedì 25, alle 21 nella sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo si potrà assistere alla proiezione del film Diamante Nero di Céline Sciamma, a cura di Filmeeting, Comunicando, Cinecircolo Fuoriquadro e Associazione Amici di Neresheim.

Giovedì 25 novembre alle ore 20.30 al Teatro Binario di Cotignola LaCorelli e il suo Ensemble Tempo Primo portano in scena "Excuse me while I disappear", nato da una collaborazione tra la coreografa Elisa Pagani e la compositrice Alicia Galli, che per l'occasione tornerà a dirigere l'ensemble orchestrale con cui vanta anni di preziosa collaborazione artistica. Ispirato alle immagini del film "Zen sul ghiaccio sottile" del 2018 (regia di Margherita Ferri, musiche di Alicia Galli, distribuito da Cinecittà Luce e candidato ai Nastri d'Argento) lo spettacolo è una riflessione sul concetto di prossimità e sulla fisica dell'attrazione e della repulsione, ed esplora il tema del contatto in un contesto di discriminazione di genere in età scolare. La protagonista di questa storia deve fare i conti con il gioco di prossimità e distanze che la comunità stessa impone sui rapporti, le relazioni, le speranze nella fase della vita in cui si forgiano le forme di un futuro possibile.Ingresso intero: € 5; Ingresso ridotto under-25 € 2; Disabili e accompagnatori: ingresso gratuito direttamente in cassa.

Iniziative

A Casola Valsenio nella settimana del 25 novembre partirà la "Raccolta fondi casa rifugio", per allestire una nuova casa rifugio di SOS Donna. Con i soldi donati verranno acquistati piccoli elettrodomestici, pentole, ecc. Dal 22 al 27 novembre in vari negozi di Casola si potranno trovare salvadanai a forma di casetta dove ognuno potrà inserire il proprio contributo. Chi farà una offerta potrà ritirare un gadget creato dall’associazione Creativi Sopra la Media.

Da domenica 21 a sabato 27 novembre presso il portico del Comune di Bagnacavallo, la Panchina rossa in memoria delle vittime della violenza di genere accoglierà le riflessioni che le cittadine e i cittadini vorranno lasciare nella scatola dei pensieri. Le riflessioni lasciate saranno lette durante la Camminata in rosso di giovedì 25. Una bibliografia sul tema verrà proposta dalla Biblioteca Comunale “Taroni”.

Mostre e visite

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza alle Donne, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia ha allestito nella sala Rubicone in via Evangelisti, la mostra fotografica “La parola che cura”, visitabile dal 13 al 28 novembre (giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30)

Sabato 27 Novembre e sabato 4 Dicembre alle ore 16.00, presso il Museo Internazionale delle Ceramiche (Viale Alfredo Baccarini 19 - Faenza) avranno luogo le visite guidate a Gioia di Ber, la nuova mostra allestita negli spazi del MIC e dedicata al versatore di vino e acqua, dal banchetto romano al design moderno. Una lettura particolare verrà dedicata per questa occasione alla tematica femminile, a partire dalla raffigurazione della donna nell’antichità classica, alla produzione rinascimentale del vasellame amatorio, passando per il ruolo della donna nella tradizione popolare e, infine, la creatività del design femminile di note autrici come Antonia Campi e Elena Salmistraro. Durante l’evento è previsto l’intervento delle volontarie dell’Associazione SOS Donna e dell’Assessora alle Politiche e Cultura di Genere del comune di Faenza. Il costo per la visita è di € 5,00; per partecipare è necessaria la prenotazione (massimo 35 posti) al numero 0546 697311.