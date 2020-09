'Cervia Wellness', due giorni per sperimentare i benefici dell'attività fisica

Al via la prima edizione del progetto "Cervia Wellness". Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Cervia sbarca il progetto di promozione al movimento e di educazione ai sani stili di vita, nato nel 2013 nella città di Cesena. Grazie a un accordo di collaborazione tra il Comune di Cervia e Time to move Group, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, residenti e turisti potranno sperimentare un ricco calendario di ginnastiche proposte gratuitamente dai centri Wellness del territorio. Protagonisti dell'evento saranno proprio i centri fitness che, grazie ad istruttori qualificati e professionali, permetteranno ai partecipanti di muoversi e divertirsi in totale sicurezza. Il progetto rispetterà l’attuale protocollo di sicurezza Covid-19, indicato dalla Regione a tutela della salute delle persone.

Le attività si svolgeranno in due differenti location: Piazza Garibaldi dove verrà montato un palco per le ginnastiche e in parte della spiaggia libera. I centri Wellness si alterneranno nelle più svariate attività dinamiche, aerobica e attività rivolte al corpo e alla mente come il pilates o lo yoga. Il programma completo verrà pubblicato sulle pagine social e sui siti del Comune di Cervia e di Time to move.

L’assessore allo sport Michela Brunelli ha espresso la sua felicità per il progetto: "In questo anno complicato è importante che anche gli eventi sportivi ripartano in sicurezza, per dare un forte segnale al mondo sportivo di come purtroppo dovremo convivere con questo virus e come, senza una pratica costante dell’esercizio fisico, il rischio di ammalarsi sale ulteriormente". Michele Occhipinti, membro dell’associazione Time to move, si ritiene "molto soddisfatto del progetto" e lo considera "un’edizione zero, che metta le basi per un’iniziativa destinata a crescere negli anni, con l’obiettivo di incentivare sempre più persone a praticare un esercizio fisico costante, per la propria salute e per quella del paese".