Circolo Nautico Cervia: si parla di vele con Matteo Rusticali

Un incontro di grande interesse per tutti gli appassionati di vela, domani sera, giovedì 13 aprile alle 21, alla sede del Circolo “Amici della Vela” non via Leoncavallo a Cervia. Ospite Matteo Rusticali, del Circolo Nautico di Savio: atleta fin da giovanissimo, con un ricco palmares in varie classi (fra le vittorie, il trofeo “Simone Bianchetti” nel 2017), oggi è istruttore di vela FIV di II livello. Ma soprattutto è un artigiano, grande conoscitore di vele, ed è il titolare della veleria e teleria RST Covers. Nel corso della serata si parlerà di materiali e di tutto ciò che si deve sapere sulle vele.