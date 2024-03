La storia della musica italiana arriva a Cervia: Francesco De Gregori in concerto

Dalla "Donna Cannone" a "Generale" per un repertorio che ha fatto la storia della musica italiana. Torna sul palco per un nuovo tour, a distanza di due anni dall'ultimo, Francesco De Gregori, che sarà in concerto con la sua band per più di venti date, durante l'estate. Un tour che il 28 luglio, farà tappa a Cervia, in piazza Garibaldi. I biglietti sono disponibili in prevendita da venerdì di 8 marzo, sui circuiti di vendita abituali. Per informazioni è possibile consultare il sito www.friendsandpartners.it.

Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la sua musica, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.