Torna la "Festa della Cooperazione": 5 giornate di eventi ed incontri

Torna il tradizionale appuntamento di Confcooperative Romagna che dà il via, dal 28 aprile al 2 maggio a Bagnacavallo, alla 45.ma edizione della "Festa della Cooperazione". Fitto il programma di eventi e di approfondimenti.

Il programma

L’inaugurazione del nuovo impianto di stoccaggio cereali di Agrisol a Belricetto di Lugo darà il via ai festeggiamenti venerdì 28 aprile alle 17; alle 18 a Bagnacavallo, nello stabilimento di Agrintesa si terrà l’apertura della mostra dei 40 anni di "In Piazza"; alle 18.30 si continua con il convegno “L’acqua, una risorsa indispensabile per il mantenimento della nostra agricoltura - prospettive, impegni e progetti”.

Sabato 29 alle 10 gli istituti agrari del territorio faranno visita alle cooperative agricole di Bagnacavallo, mentre alle 21 in programma la commedia dialettale “Al Campân ad don Camèl”, ospitato nei locali dello stabilimento Agrintesa. Domenica 30 si inizia alle 14.30 con l’apertura degli stand delle cooperative, delle mostre e dell’intrattenimento che andrà avanti fino a sera, mentre alle 19.30 gli invitati di Cofra potranno festeggiare i 50 anni della cooperativa.

Lunedì 1° maggio si svolgerà la santa messa alle 10, celebrata da mons. Franco Appi, che andrà in diretta su Teleromagna. Al termine ci sarà la benedizione delle macchine agricole, seguita dal pranzo della cooperazione (ore 12.30 su prenotazione) e l’apertura degli stand, delle mostre e dell’intrattenimento. Martedì 2 maggio chiusura a Casa Conti Guidi, a Bagnacavallo, dove alle 15.30 Don Mario Diana, incaricato Cei Confcooperative, incontrerà i dirigenti cooperativi.

“La Festa della Cooperazione è un evento importante per la nostra organizzazione. Ci dà la possibilità di incontrare la nostra base sociale, stringere le relazioni con le imprese e le amministrazioni dei nostri territori, riflettere sulle problematiche che caratterizzano i nostri tempi e ricordarci che, grazie anche alla cooperazione, viviamo in un territorio ricco di opportunità, che non si arrende neanche davanti alle sfide più complesse”, sottolinea il presidente di Confcooperative Romagna, Mauro Neri.