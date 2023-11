Conselice, l'attrice Maria Rosaria Omaggio inaugura la nuova stagione teatrale

Sarà l’attrice Maria Rosaria Omaggio a inaugurare la stagione “Conselice Guarda al Futuro” al nuovo Centro Civico Gino Pellegrini in Piazza Felice Foresti n. 25 a Conselice, sabato 2 dicembre alle ore 21 con il nuovo spettacolo “Casa pianeta terra”. Sul palco con lei al pianoforte Cristiana Pegoraro e il polistrumentista Oscar Bonelli. Immagini video di Mino La Franca, disegno luci e fonica Stefano Berti, produzione Angelaria e Narnia Arts Academy.

“Non abbiamo ereditato Madre Terra dai nostri antenati, ma l’abbiamo in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirla migliore di come l’abbiamo trovata”. (antico detto masai e nativi americani)

Questo spettacolo e? un viaggio tra parole, musica e immagini, per comunicare che il Pianeta Terra e? la nostra casa e soprattutto che ne siamo parte integrante. Per raccontare di tradizioni spesso dimenticate o mai conosciute viene utilizzato il linguaggio universale della poesia e della musica. Si va da oriente a occidente e viceversa, riflettendo, emozionando e persino sorridendo col racconto di Maria Rosaria Omaggio sulle nostre manchevolezze. La musica si ispira ai suoni della Natura: quella dell’Occidente è eseguita dal tocco magico della pianista Cristiana Pegoraro, mentre l’atmosfera dell’Oriente è affidata agli strumenti di Oscar Bonelli. Le immagini di Mino La Franca amplificano l’attenzione per un percorso indimenticabile. Oggi avvertiamo fortemente l’esigenza di ritrovare l’origine di atteggiamenti, scelte, come quelle ecologiche, che sentiamo estranee alla cultura ‘antropocentrica’ in cui siamo stati educati o… diseducati. L’uomo è Natura e non il padrone indiscusso della casa Pianeta Terra.

Maria Rosaria Omaggio attrice italiana che lavora attivamente anche all’estero, è divenuta popolare giovanissima attraverso il piccolo e il grande schermo, senza mai tralasciare il teatro. Da molti anni firma testi e regia. Nella sua carriera artistica cinematografica ha recitato in 36 film, 40 serie televisive; in teatro ha partecipato a 90 spettacoli, diretto varie produzioni di prosa e 4 opere liriche. Ha ricevuto 45 premi nazionali e internazionali. Palese e sviscerata in teatro la sua passione per la letteratura, soprattutto del ‘900 sempre accompagnata dalla musica. Ha dato voce e volto alle parole di Fallaci, Calvino, Morante, D’Annunzio, Garcia Marquez, Marinetti, Pasolini, Starnone, Coward, Primo Levi, Dürrenmatt. Per il suo impegno nel sociale è dal 2005 Goodwill Ambassador UNICEF.

Cristiana Pegoraro è fra le pianiste italiane più apprezzate anche all'estero e anche compositrice. Il suo stile musicale dimostra grandi capacità tecniche e interpretative. Ha ricevuto oltre 40 riconoscimenti a livello internazionale. All’attività concertistica e didattica affianca l’impegno di direzione artistica e organizzativa di importanti istituzioni ed eventi musicali nazionali e internazionali. Dal 2011 è Presidente di Narnia Arts Academy e Direttore Artistico di Narnia Festival, insigniti per sette volte con la medaglia del Presidente della Repubblica per meriti artistici.

Oscar Bonelli è un musicista performer polistrumentista, studioso di musica etnica e ricercatore del suono. La sua musica si esprime attraverso strumenti musicali, che giungono da tutte le zone e le culture del mondo. Strumenti rari che ricerca, colleziona, studia e presenta fondendone i suoni in sequenze musicali in grado di trasportare il pubblico in altri spazi e tempi.

Prosegue la campagna di vendita abbonamenti della stagione teatrale 2023-2024 fino a mercoledì 29 novembre. Prenotazioni telefoniche al cell. 371 5318963 (ore 11-13 e 17-19) o mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com Info: Teatro La Bottega del Buonumore APS: cell. 353 -4045498

Da giovedì 30 novembre prevendita dei soli biglietti presso il Municipio piano terra stanza n. 5 dalle ore 15 alle 18. Online Vivaticket: dal 1 DICEMBRE.

Solo nella prima serata di spettacolo sabato 2 DICEMBRE la biglietteria sarà in funzione nel CENTRO CIVICO di Piazza Felice Foresti n. 25 dalle ore 19 alle ore 21.

La rassegna è realizzata grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale di Conselice e il Teatro La Bottega del Buonumore APS: https://www.facebook.com/stagioneteatroconselice/ e i siti: www.labottegadelbuonumore.it e : www.comune.conselice.ra.it