Da Daniel Blumberg a Ron Gallo: ecco l'edizione speciale di Beaches Brew

Arrivano i primi nomi degli artisti che daranno vita alla special edition del Beaches Brew. Come già annunciato, nel 2021 il festival musicale non viene proposto in modo tradizionale, ma condividendo una serie di eventi che verranno ospitati all’Hana-Bi e a Marina di Ravenna dal 20 al 29 luglio, e che si è deciso di intitolare Beaches Brew Presents: Route to 2022, un nuovo format che è anche un percorso di ricerca musicale, per accompagnarci verso la prossima estate.

Ecco la line-up provvisoria dell’appuntamento, come sempre rigorosamente ad ingresso libero: Daniel Blumberg (UK) - KMRU (KE) - Ron Gallo (US) - Maurice Louca (EG) - Miles Cooper Seaton Tribute: C+C=Maxigross with Alioune Slysajah & Marco Giudici + Andrea Belfi e Alessandro Cau duo + Fabrizio Modonese Palumbo (IT/SN) - Micah P. Hinson (US) - Khalab (IT) - Casper Clausen & H. Hawkline (DK/UK) - Guano Padano (IT) - Eugenia Post Meridiem (IT) - Bee Bee Sea (IT) - R.Y.F. (IT) - Cemento Atlantico (IT) - So Beast (IT) - Chickpee (IT) - Katzuma: Oké dj set (IT) - Dj Fitz (UK) - Radio Raheem w/ Chourmo (IT).

Una line-up che vuole ribadire l’identità sfaccettata e aperta che caratterizza Beaches Brew, proponendo alcune delle sue “scoperte” internazionali più amate (Daniel Blumberg, Mica P. Hinson, KMRU, Ron Gallo) e dando nel contempo spazio, in questo anno particolarmente difficile per gli artisti del nostro paese, ad alcuni tra i più interessanti talenti emersi nel panorama italiano, secondo la vocazione allo scouting che caratterizza il lavoro di Bronson Produzioni dalle origini: agli artisti protagonisti del tributo a Miles Cooper Seaton (Andrea Belfi e Alessandro Cau duo, Fabrizio Modonese Palumbo, C+C=Maxigross e Marco Giudici in tandem con il polistrumentista senegalese Alioune Slysajah), si uniranno Guano Padano, Khalab, Eugenia Post Meridiem, Bee Bee Sea, Cemento Atlantico, So Beast, Chickpee.