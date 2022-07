Da lunedì appuntamenti estivi gratuiti di "Cascade": per bambini e adulti

Lunedì 25 luglio alle ore 16.00 a Pinarella, al Bagno Renata, bambine e bambini potranno partecipare a uno dei laboratori estivi di “CASCADE Summer Lab”. Questa rassegna per i più piccoli prevede infatti venti laboratori ludico-creativi gratuiti negli stabilimenti balneari della costa. Dopo lunedì, gli appuntamenti proseguono martedì 26 alle ore 15.00 a Cervia al Bagno Romagnolo, mercoledì 27 alle ore 10.30 a Cesenatico al Bagno Bologna, giovedì 28 alle ore 16.00 a Cervia al Bagno Lido Beach e alla stessa ora a Lido di Volano al Bagno Ristoro.

Proseguono anche gli appuntamenti di “CASCADE Summer Events”, le visite guidate gratuite per adulti e famiglie, con la visita guidata al Museo della Regina di Cattolica in programma mercoledì 27 luglio alle ore 21.00, Rimini in bicicletta alla scoperta del lungomare e dei luoghi simbolo giovedì 28 luglio alle ore 20.45, escursione all’alba all’isola dell’amore a Gorino domenica 31 luglio alle ore 6.00.

Le iniziative estive di CASCADE sono promosse da Delta 2000 Agenzia di Sviluppo Locale e capofila del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna nell’ambito del progetto CASCADE, realizzato grazie al finanziamento del Programma di Cooperazione INTERREG CBC Italia-Croazia 2014-2020 e cofinanziato dal FESR. CASCADE ha lo scopo di promuovere la conoscenza del mare Adriatico, sensibilizzare sulle problematiche ambientali e diffondere stili di vita sostenibili tra bambini e adulti.

Tutto il programma CASCADE Summer Events è scaricabile a questo link https://bit.ly/3NXdkkN

Per informazioni e prenotazioni 340 1739381 | eventi.cascade@deltaduemila.net