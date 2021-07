Dai Musicanti di San Crispino a Giacobazzi: già due 'sold out' per la stagione estiva faentina

Inizia con una grande risposta del pubblica la stagione "Teatro Masini Sotto le stelle". Posti esauriti per i primi due spettacoli in piazza

La rassegna estiva di Faenza "Teatro Masini sotto le Stelle" parte con una grande risposta da parte del pubblico. Infatti è già sold out sia l'appuntamento inaugurale di venerdì 9 luglio con i Musicanti di San Crispino, che lo spettacolo "Del mio meglio" con protagonista Giuseppe Giacobazzi in programma il 15 luglio in piazza Nenni.