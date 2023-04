Ecomuseo: corsi di utilizzo delle erbe palustri e della terracotta a Bagnacavallo

Arrivano due nuovi appuntamenti con i corsi organizzati dall’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo per avvicinarsi alle antiche arti e alle nobili materie prime di filiera, alle erbe spontanee e alla terra di fiume. Due corsi, uno dedicato alle tecniche di utilizzo delle erbe palustri, l'altro alla terracotta, sono infatti in programma domenica 16 e domenica 23 aprile all’Ecomuseo.

I corsi sono rivolti ad adulti che, sotto la guida di esperti maestri, apprenderanno le tecniche base di realizzazione di piccole strutture da giardino con tecniche ottocentesche di tamponamento dei capanni in canna palustre e stuoie, e l’arte a Colombino e Raku per completare e decorare una ciotola. Sono in programma anche la costruzione di una pipa “caratena” e l’utilizzo dimostrativo dell’antica macchina per realizzarle, speciale attrezzo di noti laboratori faentini.

I corsi si svolgeranno in contemporanea il 16 e il 23 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Il corso dell'utilizzo delle erbe palustri vedrà come maestro Luigi Barangani e quello di terracotta Maria Elena Boschi.

Entrambe le domeniche si pranzerà alla Locanda dell’Allegra Mutanda con un menu della tradizione romagnola.

Costo di ogni singolo corso: 90 euro, comprensivo di tutti i materiali e del pranzo. In omaggio sarà inoltre offerta ai partecipanti una collana di pubblicazioni naturalistiche dedicate ai luoghi di provenienza delle materie prime: fiumi, valli e pinete del Ravennate.

L’Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti 1.

Informazioni e prenotazioni:

Ecomuseo delle Erbe Palustri

via Ungaretti 1 – Villanova di Bagnacavallo

erbepalustri.associazione@gmail.com

0545 280920