Si festeggia l'Epifania con il tradizionale Tuffo della Befana

Le festività natalizie nel territorio cervese si concludono con una grande tradizione: “Il Tuffo della Befana”. Appuntamento il 6 gennaio con il primo tuffo del nuovo anno che nel 2022 si terrà a Tagliata, nella spiaggia all'angolo tra viale Italia e Viale Sicilia. Il giorno dell'Epifania, dal mattino, ci saranno anche bancarelle, musica e cibo, per accompagnare i più temerari che alle ore 15 si butteranno in mare per un tuffo beneaugurante e rigenerante.

Un tuffo in mare unico a cui si può partecipare mascherati e vincere un premio per il travestimento più divertente. L'evento si arricchisce anche della Pedalata della Befana in MTB (partenza da Piazzale dei Pesci alle 8.30) e della Camminata della Befana (partenza sempre da Piazzale dei Pesci ma alle 9.30).