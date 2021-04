Il bar festeggia in grande il suo compleanno: due giorni di concerti con Giancane e Bianco

Sei cantautori per festeggiare il quarto compleanno del locale. Sul palco anche Maestro Pellegrini, Lucio Leoni, L'aviatore & Friends e Tizio

A gennaio aveva scritto sui social "Lo Ziggy bar compirà 4 anni e vorremmo che i successivi giorni fossero particolari. Oggi potrebbe apparire impensabile, ma vogliamo dare speranza e organizzare una grande festa (se si potrà)". E ora quel sogno diventa realtà: sabato 8 e domenica 9 maggio lo Ziggy bar festeggerà il suo quarto compleanno presso i Giardini della Rocca Terzo Melandri, in via Trieste a Russi.

A fare notizia sono anche i nomi degli artisti "reclutati" per questa festa di compleanno. Ci sono Giancane (cantautore romano con tre album alle spalle), Bianco (torinese, quattro album pubblicati più uno in uscita e collaborazioni con artisti come Niccolò Fabi e Linea 77) e poi Maestro Pellegrini (Zen Circus), Lucio Leoni, Tizio, L'aviatore & Friends.

"Sarà una grande festa nel rispetto di tutte le regole e normative vigenti" assicura lo staff del bar di Russi. Gli ingressi saranno quindi contingentati e viene consigliata la prenotazione a tutti gli interessati. Le due giornate di festa prevedono i concerti alle 17:00 fino alle 21:30. Sabato 8 maggio saranno sul palco: Giancane, Lucio Leoni e Tizio. Domenica 9 spazio a: Bianco, Maestro Pellegrini e L'aviatore & Friends. Sarà presente un'area ristoro e i concerti saranno a ingresso gratuito.