La festa del patrono: tornano i fuochi d’artificio per Sant'Apollinare

Giovedì 22 luglio, a partire dalle 23, la Diga Foranea Zaccagnini a Marina di Ravenna verrà illuminata da uno spettacolo pirotecnico dedicato al patrono della città, Sant’Apollinare, al cui festa ricorre il 23 luglio. L’evento, temporizzato e gestito da centraline di ultima generazione, si estenderà per tutta la diga Foranea Sud con una coreografia speciale e multicolore. Per la sicurezza passiva l'azienda adotterà tutte le cautele volte a prevenire qualsiasi evenienza garantendo uno standard elevato di sicurezza.

“Tornano i fuochi d’artificio per Sant'Apollinare – dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini –. Lo scorso anno abbiamo deciso di non farli, ma ora le condizioni sono diverse, e dopo opportune valutazioni e procedure a garanzia del rispetto delle norme di sicurezza, vogliamo riaffermare questo appuntamento molto apprezzato nel calendario della nostra riviera. Lo spettacolo per i turisti e i ravennati, sarà rispetto ai precedenti più concentrato ma non meno spettacolare: realizzato con fuochi più alti in modo che siano visibili anche da più lontano”.

Sempre giovedì 22, alle 21, ci sarà il concerto Bee Bee Sea e Wow nell’ambito della rassegna Beachs Brew Route 2022 Harbour Stage (molo di Marina di Ravenna – Bacino Pescherecci). Il concerto è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione su: https://www.marinadiravenna.org/eventibacino/beaches-brew-festival-bee-bee-sea-wow/

Alle 22, al Finisterre Beach di Marina di Ravenna, ci sarà il concerto della 13° edizione del Festival Spiagge Soul: da Detroit torna il grande sassofonista Sax Gordon, che ha collaborato, fra gli altri, con Solomon Burke, Charlie Musselwhite, Luther Johnson e aperto i concerti di B.B. King e Rolling Stones.