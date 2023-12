Fusignano "accende il Natale": le iniziative in programma in attesa delle festività

A Fusignano sono in programma diverse iniziative in attesa del Natale. Con il cartellone «Accendiamo il Natale», ci saranno appuntamenti in paese il 3, l'8, il 10 e il 17 dicembre, mentre il 13 la camminata di Santa Lucia.

Domenica 3 dicembre dalle 15 in piazza Corelli giro con Babbo Natale in bici, alle 15 la camminata di Natale con il gruppo camminatori Percorso rosso; alle 16 «Surprise Christmas Choir» in concerto. Alle 16 al teatro Moderno lo spettacolo «...Di sogni e sorrisi» nell'ambito della rassegna Teatro ragazzi 2023-2024, con la compagnia Incontro all'arte che presenterà le canzoni del mondo Disney (ingresso 5 euro bambini e 10 euro adulti).

Giovedì 7 dicembre alle 19.45 accensione dell’albero di Natale a San Savino.

Venerdì 8 dicembre alle 10 in piazza Corelli breve cerimonia di consegna del nuovo mezzo che Auser dona al Comune di Fusignano; alle 15 la «Tombola del riciclo» al Granaio. In piazza Corelli alle 16 «Canti di Natale», un concerto con canti natalizi del coro Corellini e alle 16.30 l’accensione dell’albero di Natale con la partecipazione del Town Crier di Biddulph. Al teatro Moderno alle 17 proiezioni per bambini di cortometraggi di animazione a ingresso gratuito.

Inoltre, nei pressi del grande albero di Natale saranno allestiti un mini luna park, un set fotografico natalizio, la cassetta della posta di Babbo Natale e il banco di Graziella e Giordano (a scopo benefico). A tema gastronomico un falò con caldarroste, dolcetti, vin brulè e cioccolata calda, sabadoni romagnoli e il miele dell’apicoltura Sire; parteciperà anche la Pro loco di Novi con un ricco stand gastronomico. Al mattino ci sarà il mercato e i negozi resteranno aperti tutto il giorno.

Domenica 10 dicembre alle 12.30 al bocciodromo ci sarà un pranzo di Natale con il cuoco Nuccio Brancato. È necessaria la prenotazione, da effettuare entro martedì 5 dicembre al numero 329 0712713 (Alexia). Dalle 15 in piazza Corelli giro con Babbo Natale in bici e sempre alle 15 in piazza e nel centro storico «Zampogne Zampanò» si occuperà della musica itinerante.

Mercoledì 13 dicembre alle 19.45 dal circolo sportivo di Maiano partirà la camminata di Santa Lucia, che proseguirà fino all’incrocio di via Santa Lucia con accompagnamento musicale. Sulla via del ritorno è prevista una sosta presso la chiesa della Madonna del Pilar per un momento di raccoglimento; al rientro al centro sportivo ci saranno il grande falò, del buon vin brulè, pizza e dolci con intrattenimento musicale. Durante la serata si accenderà l’albero. La serata è a offerta libera, si chiede ai partecipanti di portare una luce per illuminare la notte di Santa Lucia.

Domenica 17 dicembre alle 10 in corso Emaldi un incontro comportamentale per cani, mentre in piazza Corelli si troveranno degli spazi espositivi dei commercianti. Alle 15 in piazza e nel centro musica itinerante sui trampoli con «Chiaramenta e il Gran maestro» e il Pennino distribuirà il giornalino scolastico 2023.

L'8, il 10 e il 17 dicembre in piazza sarà allestito un punto ristoro per merenda e bevande calde (il 17 anche castagne e vin brulè).

Nelle tre domeniche in piazza Corelli falò, luna park, laboratori creativi e giochi (con necessaria prenotazione al 339 8504247 - Valeria).

Gli eventi sono stati organizzati dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Pro loco, Fusignano è più, Auser, Agis, Avis, la parrocchia di Fusignano, Anpi, teatro Moderno, Cif di Fusignano, Nge, Nuovo circolo fotografico, Ruota libera di Fusignano, le unità cinofile da soccorso della Protezione civile di Fusignano, il Comitato di Gemellaggio, la Consulta di Maiano e il Tiki Taka.