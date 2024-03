Alla scoperta dei tesori faentini con le Giornate Fai: apre la millenaria Commenda dei Cavalieri Gerosolomitani

Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni. Le Giornate FAI di Primavera si confermano nella loro trentaduesima edizione uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Un’esclusiva opportunità di scoprire un’Italia meno nota, di luoghi solitamente inaccessibili. Fra le aperture più interessanti dell'edizione 2024 c'è quella del complesso della Commenda dei Cavalieri Gerosolomitani (oggi Sovrano Militare Ordine di Malta) a Faenza.

“Sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 torna l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, l’evento che consente di ammirare e, in alcuni casi, di scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia non sempre usufruibile negli altri giorni dell’anno, confermando la valenza di questa manifestazione quale importante momento di piazza, aperto a tutti. Grazie alla Delegazione di Faenza, come ogni anno, i visitatori, faentini ma anche da fuori città, avranno l’opportunità di scoprire una Faenza meno nota - dichiara il sindaco di Faenza, Massimo Isola - Anche grazie alla collaborazione degli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini, che debitamente formati in quelle due giornate faranno da ciceroni, si avrà la possibilità di visitare beni culturali e architettonici che raccontano la cultura, ricchissima e multiforme, del nostro territorio, un modo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio, che va innanzitutto conosciuto, frequentato, e prima ancora, raccontato. Dopo i racconti nei palazzi rinascimentali faentini degli anni scorsi quest’anno sono molto felice che a Faenza la Delegazione del Fai abbia scelto di raccontare la bellezza del Complesso della Commenda, un luogo speciale per la nostra città, carico di storia millenaria. Infine, un grosso ringraziamento deve andare al Fai nazionale e ai volontari della Delegazione faentina per l’impegno e il grande lavoro che ogni anno mettono per organizzare al meglio un programma che concede la possibilità a tanti di poter usufruire delle bellezze culturali del nostro territorio”.