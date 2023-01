Giorno della Memoria, lo spettacolo "Kaninchen" torna nelle scuole medie del Ravennate

Anche quest’anno in occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, dedicato alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto, ripartiranno le repliche dello spettacolo “Kaninchen – viaggio nell’inferno di Dachau” di Lady Godiva Teatro, all’interno di diverse scuole medie del territorio. Le rappresentazioni, riservate alle classi terze, sono pensate per raccontare ai giovanissimi gli orrori commessi attraverso le parole di chi li ha vissuti sulla propria pelle. Un viaggio in cui il protagonista trasporta gli studenti nell'inferno del campo di Dachau, dove il nonno è stato una cavia umana per gli esperimenti dei medici del Reich, un Versuchtkaninchen, un coniglio da laboratorio. L’attore si trasforma in una sorta di guida per i visitatori di Dachau, raccontando la vita nel campo, seguendo virtualmente le stesse tappe in cui fino al 1945 stazionarono prigionieri di diversa origine e storia personale.

Dal 2015 ad oggi le repliche dello spettacolo hanno toccato le 130 e con quelle di quest’anno arriveranno a 150 e ci si augura che continuino ad aumentare. L’iniziativa – proposta dall’Assessorato al Decentramento in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Alfonsine – si svolgerà nelle mattinate dal 16 gennaio al 9 febbraio 2023. Lo spettacolo, scritto da Antonella Gullotta, vede in scena Elio Ragno; drammaturgia e regia di Eugenio Sideri.