Il Festival della Romagna sbarca a Cervia con gli omaggi a Federico Fellini e Raoul Casadei

L’estate della Riviera Romagnola inizia con il Festival della Romagna a Cervia. L’ottava edizione continua nella sua tradizione di offrire una rappresentazione diretta ed emozionante del territorio, dei suoi protagonisti e delle sue visioni culturali ed artistiche proponendo tanto divertimento. Il Festival e Cervia dopo questo lungo periodo isolati e distanziati per via del Covid, propongono la bellezza della Romagna per incontrarsi, sorridersi condividere il piacere di essere romagnoli, ma soprattutto di interagire e proporsi ai turisti presenti. Diffusi nella città di Cervia, incontri, spettacoli e performance gratuite permetteranno di vivere le migliori atmosfere culturali ed artistiche della Romagna in cinque giorni di incontri, musica, premi, mostre, spettacoli e performances con artisti, giornalisti, esperti, storici, provenienti da tutto il territorio che si ritrovano a Cervia per vivere e far vivere una indimenticabile atmosfera di festa unendo nelle serate linguaggi e performance legati alla tradizione e moderni, presentando nuovi repertori, visioni e creatività che rifletteranno la cultura, l'arte e le economie della Romagna.

“Grazie a tutte le persone e ai protagonisti della Romagna che, dopo questo periodo difficile, hanno risposto con passione e voglia di essere sul palco del Festival. Arte, talenti culturali e musicali, amici che dall’Italia vengono a raccontarci come Giulietta Masina e Federico Fellini raccontavano la loro Romagna, i romagnoli in libreria permetteranno di condividere un percorso di eccellenze e serate indimenticabili. La voglia di sorridere ed incontrarsi sarà la costante di tutte le serate al festival in un connubio di musica folk e moderna nonché il rapper in dialetto, poesia e comicità, ma soprattutto un connubio generazionale che permetterà di conoscere nuovi protagonisti ed incontrare la vera ed attuale Romagna al Festival - spiega Daniele Baronio, ideatore e direttore artistico del Festival della Romagna -. L’evento unisce Cervia alla Romagna non solo simbolicamente, ma ospitando in questa edizione i comuni di Forlimpopoli e Gambettola con le loro eccellenze culturali, agendo come vetrina del territorio. Il ricordo a Raul Casadei ed allo scultore Gianni Cinciarini, l’inedita mostra della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, permetteranno di avere una finestra completa delle eccellenze 2021, che unita alle tele stampate dall’Antica Stamperia Pascucci 1826 ed alla collettiva di artisti Piero Bartolini, Daniele Vitali, Lina Mongiusti, permetterà approfondimenti culturali. Il Festival rappresenta un territorio, ma con Cervia si impegna a valorizzare un percorso da Cervia in Romagna per mettere in risalto annualmente tutte le potenzialità esistenti. Il festival alla ottava edizione è garanzia di affidabilità per chi ama o vuole amare mare ed entroterra”.

“Ritorna a splendere a Cervia il Festival della Romagna, un evento di eccellenza, che giunge alla sua ottava edizione con un programma di altissima qualità – saluta con un messaggio il sindaco Massimo Medri - Incontri di cultura, musica, spettacoli, enogastronomia, mostre d’arte ed esposizioni, per cinque giorni daranno l’opportunità di intrattenere, conoscere, approfondire i molteplici aspetti della nostra Romagna, una terra di fascino e suggestione, dove c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e un tesoro da portarsi nel cuore. Siamo lusingati che il festival abbia scelto ancora Cervia come luogo in cui svolgersi e ringrazio tutti gli organizzatori, in particolare il coordinatore generale e direttore artistico Daniele Baronio. Tonino Guerra diceva che “la Romagna ha un suo carattere particolare, ha sempre avuto una grande generosità e un occhio felice e bello per gli altri, la Romagna è un posto dove ti senti bene”. Auguro a tutti di trascorrere bei momenti durante questo splendido festival”.

“Salutiamo con soddisfazione l’ottava edizione del Festival della Romagna. Il programma ampio e plurale, tra spettacoli, mostre, dibattiti e presentazioni di libri è in grado di rappresentare aspetti importanti dell’identità romagnola – comunica l’assessore regionale Andrea Corsini - Quest’anno, la rassegna incrocerà i temi e i tempi di una nuova ripartenza per la nostra Regione e l’intero Paese: in questa ripresa delle attività turistiche nella quale le espressioni artistiche e culturali della Romagna sono destinate ad avere un ruolo ancora più importante”.

“Terra di accoglienza, eccellenze ed operosità, celebrare la Romagna è oggi anche un segnale di ripartenza per i settori tra i più piegati dalla crisi pandemica: il turismo e la cultura – commenta il Presidente di AiCS Bruno Molea. L’Associazione Italiana Cultura Sport ha deciso di sostenere il Festival in questa edizione così speciale proprio perché dalla Romagna parta l’ottimismo che serve oggi al nostro Paese per rimettersi in piedi”.

Il programma

Un anno di eventi e mostre davvero immancabili e il ricordo di personaggi che sono miti di questa terra rivivono in questo festival. Venerdì sera nella serata della tradizione si ricorderà l’indimenticato ed indimenticabile Raoul Casadei con musiche e canzoni e tanti ospiti. Continuano nel 2021 le celebrazioni di Fellini100 e il Festival celebra quindi Giulietta Masina e Federico Fellini in una serata con ospite la nipote Francesca Fabbri Fellini e alcuni cari amici della coppia: Milena Vukotic, Leopoldo Mastelloni, Liana Orfei che racconteranno questi personaggi avendoli vissuti per una vita nel loro ambiente romano. Si ricorda invece il Fellini dell’infanzia con la mostra Dante Infante, disegni del giocattolaio Roberto Papetti e L’infanzia di Fellini su disegni di Onorio Bravi realizzate dall’Antica Stamperia Pascucci, oltre alla mostra Oomaggio degli artisti a Federico Fellini del Comune di Gambettola. Il Premio Romagna andrà quest’anno a tanti protagonisti del territorio che saranno ospiti in ogni serata del Festival. Tra gli ospiti presenti anche Pier Luigi Bertaccini (Sgabanaza), Marino Bartoletti e Cristiano Cavina.