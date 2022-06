"In cerca di storie", parte a luglio il laboratorio per giovani aspiranti giornalisti

Da lunedì 11 a venerdì 15 luglio, dalle 9 alle 12, a Casa Vignuzzi, in via San Mama 175, si terrà il laboratorio “In cerca di storie” rivolto a ragazze e ragazzi che vogliono trasformarsi in giornalisti intervistando persone che racconteranno frammenti del loro vissuto.

L’obiettivo è, attraverso l’ascolto, abbattere pregiudizi e stereotipi, oltre che apprendere dall’esperienza. Il laboratorio, organizzato dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con biblioteca Classense, Casa Vignuzzi e l’associazione Asja Lacis, è rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

La partecipazione è gratuita ed è prevista per massimo 20 persone. Per iscrizioni e informazioni contattare l’Ufficio decentrato in via Berlinguer, telefonando allo 0544.482815/16, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.