La grande anteprima del Ravenna Nightmare con il docufilm del regista del Signore degli Anelli

Ravenna Nightmare apre la propria programmazione con una spettacolare anteprima d'autore: sabato 23 ottobre, alle 21, presso il Palazzo dei Congressi e del Cinema di Ravenna varrà proiettato il film/documentario They Shall Not Grow Old (Per Sempre Giovani) di Peter Robert Jackson, regista neozelandese premio Oscar e noto al grande pubblico soprattutto per la trilogia del Signore degli Anelli. La programmazione dedicata alle scuole è invece prevista per la mattina di sabato 6 novembre.

Si tratta di un documentario così straordinariamente evocativo da poter essere equiparato ad un vero e proprio war movie. Uscita nelle sale nel febbraio del 2018 l'opera rappresenta un sentito e commovente omaggio del cineasta al centenario della fine della Prima Guerra Mondiale (1914- 1918). Un documentario intenso che in 100 minuti mostra una prospettiva inedita sulla vita dei soldati mandati al fronte e la loro inconsapevolezza riguardo una situazione così tragica. Attraverso un arco temporale di circa 4 anni, dallo scoppio della guerra al suo termine nel 1918, Jackson propone uno sguardo su vita e quotidianità di questi ragazzi, dai momenti più bui agli attimi di svago.

Girata tra avanguardie e trincee la pellicola offre un'autentica quanto cruda testimonianza di come possa essere terribile ed alienante la guerra. Un lavoro epocale quello del regista neozelandese, lunghissimo e meticoloso che sfocia in un capolavoro reso possibile anche grazie alla disponibilità e collaborazione dell'Imperial War Museum e dell'archivio storico della BBC. Una vera e propria miniera di materiale di repertorio, restaurato ed in gran parte inedito, girato durante la guerra e impreziosito dal commento originale degli stessi reduci. Protagonisti della trama i soldati dell'esercito britannico, i ragazzi per sempre giovani, che non riusciranno mai ad invecchiare a causa di una guerra che esigerà un tributo enorme in termini di vite.