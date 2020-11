La musica del cuore: 13 canzoni di Natale per combattere la leucemia

Arriva in tempo per il Natale il disco solidale intitolato “Vita – Canzoni di Natale per Ail” promosso da Ail (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) di Forlì-Cesena. All'interno dell'album ci sono 13 vere e proprie perle della tradizione, ma non solo, interpretate da musicisti, cantanti e addetti ai lavori che si sono subito identificati nell’iniziativa solidale.

Fra questi anche Loris Ceroni, figlio del mai dimenticato Leo Ceroni scomparso qualche anno fa per una malattia ematologica, che ha messo a disposizione il suo studio Le Dune recording di Riolo Terme a favore di un gruppo di medici ematologi dell'Irst di Meldola. Per l'occasione i medici, tolti i camici da lavoro, hanno registrato uno dei brani del Cd, intitolato "Baby please come home for Christmas". La formazione di medici/musicisti è stata poi ribattezzata "Gruppo Sanguigno!".