Laboratorio Aperto, al via due webinar dedicati a comunicazione e community

Le attività formative del Laboratorio Aperto di Ravenna riprendono con due webinar gratuiti dedicati all’approfondimento di competenze strategiche per comunicare in modo efficace e ai metodi per ampliare e curare la propria community.

Si parte con il corso “Community Economy & Toolkit in pillole”, mirato a far crescere le comunità e a renderle sostenibili nel tempo. Il metodo utilizzato si basa su una breve fase di visione o di ridisegno che permette di passare velocemente a un percorso di azioni, così da gestire nel miglior modo l’imprevedibilità delle community. Gli appuntamenti online, in programma nelle giornate di lunedì 11 gennaio, lunedì 18 gennaio e lunedì 25 gennaio dalle 18 alle 19.30, saranno condotti da Marta Maineri, Chiara Gambarana ed Elisa Saturno. Marta Maineri è consulente, formatrice, speaker in numerosi eventi, esperta di sharing economy, innovazione nei modelli di business a piattaforma (platform design) e nella progettazione e gestione di community (community design); Chiara Gambarana, service designer esperta in innovazione sociale e servizi collaborativi, all’interno di HousingLab si occupa di ricerca e divulgazione dell’abitare collaborativo e del disegno di strumenti per la creazione di comunità di abitanti; Elisa Saturno, designer di formazione, si occupa di design per l’innovazione sociale, in particolare nell’ambito della rigenerazione urbana, dell’economia collaborativa e della platform economy. Per iscrizioni sulla piattaforma Zoom è possibile collegarsi all’indirizzo: https://zoom.us/meeting/register/tJEld-ugpz4iHNIfK7TCFDdbzwqRoYy8bXzx.

Il secondo corso, intitolato “Skill Building: palestra di competenze strategiche”, è invece focalizzato sulle competenze trasversali per costruire relazioni e accordi collaborativi, sviluppare modalità di comunicazione efficaci e migliorare la propria gestione del tempo, sia a livello personale che professionale. Gli appuntamenti online si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 13 gennaio, mercoledì 20 gennaio e mercoledì 27 gennaio, dalle 18 alle 19.30, e vedranno protagoniste Teresa De Martin, Naima Comotti e Lucia Borso. Teresa De Martin, laureata in filosofia contemporanea e specializzata in management culturale, è consulente in sviluppo, organizzazione e comunicazione per organizzazioni e istituzioni culturali; Naima Comotti è consulente in sviluppo strategico e gestione di progetti di innovazione sociale e culturale, si occupa inoltre di processi partecipativi e community engagement; Lucia Borso, psicologa clinica e di comunità, si occupa di project cycle management e innovazione sociale. Per iscrizioni sulla piattaforma Zoom è possibile collegarsi all’indirizzo: https://zoom.us/meeting/register/tJ0qdOGgqD4jEtV_rdkBvIjEIOHT3ccSGvd2.

I webinar sono realizzati da Laboratorio Aperto di Ravenna. Laboratorio Aperto di Ravenna è finanziato dai Fondi Europei della Regione Emilia Romagna - Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti.