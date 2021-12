Mercatini, presepe vivente e Canzoni sotto l'albero: tante iniziative natalizie a Russi

Dicembre è il mese che ci regala il Natale, il mese che più di qualunque altro è dedicato agli affetti, alla gioia, ai regali e ai momenti di svago in compagnia di amici e parenti. Anche quest'anno, un ricco calendario di eventi animerà la città di Russi durante tutto il periodo festivo (e oltre) con la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Dante, già in funzione dal 26 novembre, le visite guidate previste per il 21 e il 22 dicembre organizzate in occasione dei primi vent'anni del Teatro Comunale di Russi e la rassegna cinematografica “Film da Oscar” presso il Cineteatro Jolly.

Tra le iniziative ci saranno anche il presepe viventi e i concerti sotto l'abero. Anche nelle frazioni non mancheranno iniziative a tema natalizio: laboratorio artistico e favole animate per i più piccoli al Museo della Vita Contadina di San Pancrazio, mentre a Godo letture sotto l'albero, spettacolo di burattini e biciclettata di Babbi Natale.

Il programma

Russi

26 novembre/6 gennaio piazza Dante PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

mercoledì 1 dicembre ore 20:45 | Cineteatro Jolly, via Cavour 5 FILM DA OSCAR rassegna cinematografica

3 dicembre/9 gennaio via Garibaldi 138 IL NEGOZIETTO mostra-vetrina d'arte di Adriano Fava e Anna Maria Boghi

venerdì 3 dicembre ore 10:00 | piazza Farini LINEA ROSA: Inaugurazione Coroncine

ore 20:30 | Teatro Comunale, via Cavour 10 LINEA ROSA: InsideOut

sabato 4 dicembre ore 9:30 | C. S. C. Porta Nova, A. Moro 2/1 I LABORATORI DI NATALE laboratori per bambini delle classi IV e V della scuola primaria

ore 15:30 | Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10 APPROCCIO POSITIVO A SPORT E DISABILITÀ

martedì 7 dicembre ore 20:45 | Cineteatro Jolly, via Cavour 5 FILM DA OSCAR rassegna cinematografica

mercoledì 8 dicembre piazza Farini

ore 15:00 MERCATINO DELLE ASSOCIAZIONI

ore 15:30 IL TRENINO DI OSVALDO

ore 17:00 ACCENSIONE DELL'ALBERO DI NATALE

ore 17:15 THE VOICES OF JOY – Canzoni sotto l'albero

10-11-12 dicembre dalle ore 10:00 alle 17:00 | Sala del Consiglio MISSIONE NATALE raccolta regali natalizi

venerdì 10 dicembre ore 20:45 | Centro Culturale, via Cavour 21 JUBILATE DEO il mistero del Natale, parole e note per la pace

11 dicembre/6 gennaio ex Chiesa in Albis, piazza Farini LEGAMI – mostra d'arte

PuntoInComune, piazza Farini FRAmMENTI – mostra di pittura

sabato 11 dicembre ore 9:30 | C. S. C. Porta Nova, A. Moro 2/1 I LABORATORI DI NATALE laboratori per bambini delle classi IV e V della scuola primaria

ore 15:30 | Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10 CORONAVERSUS 2021 – una poesia alla settimana presentazione del volume

ore 16:00 | ex Chiesa in Albis, piazza Farini INAUGURAZIONE MOSTRA LEGAMI

ore 17:30 | PuntoInComune, piazza Farini INAUGURAZIONE MOSTRA FRAmMENTI

domenica 12 dicembre corso Farini Un pomeriggio a dicembre...aspettando Natale

ore 15:00 MOSAICO EXPRESS laboratorio per piccoli e grandi

ore 16:30 LA CASA DEGLI GNOMI burattini, animazione divertimento, CONTRADA LAMIERONE semplicemente musica magica

martedì 14 e mercoledì 15 dicembre ore 20:45 | Teatro Comunale, via Cavour 10 TAVOLA TAVOLA, CHIODO CHIODO... di e con Lino Musella stagione teatrale 2021-2022

giovedì 16 dicembre ore 20:45 | Cineteatro Jolly, via Cavour 5 FILM DA OSCAR rassegna cinematografica

sabato 18 dicembre ore 9:30 | C. S. C. Porta Nova, A. Moro 2/1 I LABORATORI DI NATALE laboratori per bambini delle classi IV e V della scuola primaria

domenica 19 dicembre Ore 11:00 | Parco Ugo La Malfa PRESEPE VIVENTE organizzato dalla scuola dell'infanzia di Russi

corso Farini Un pomeriggio a dicembre...aspettando Natale ore 15:00 GIOCHI ECO-MUSICALI laboratorio di costruzioni a cura di Riga&Sara, UN PENSIERO PER... laboratorio per biglietti d'auguri e... a cura di Tabita Fruilli, BURATTINI TIME laboratorio di burattini a cura del Teatro del Drago

ore 16:00 SANTA KLAUS JAZZ QUINTET musica in allegria

ore 16:30 SPETTACOLO DI BURATTINI del Teatro del Drago

ore 20:45 | Teatro Comunale, via Cavour 10 ASPETTANDO NATALE concerto della Banda Città di Russi

20 dicembre ore 20:15 | Chiesa S. Apollinare, piazza Farini CORO SAN PIER DAMIANI

martedì 21 dicembre ore 17:30 | Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10 MAGICA-MENTE appuntamento conclusivo

dalle ore 18:00 alle 21:00 | Teatro Comunale, via Cavour 10 IO SONO ANCORA UN CUORE CHE BATTE

festa per i primi 20 anni di teatro ritrovato, visite singole o per piccoli gruppi

mercoledì 22 dicembre dalle ore 19:00 alle 20:30 | Teatro Comunale, via Cavour 10 IO SONO ANCORA UN CUORE CHE BATTE festa per i primi 20 anni di teatro ritrovato, visite singole o per piccoli gruppi

ore 21:00 | Teatro Comunale, via Cavour 10 IO SONO ANCORA UN CUORE CHE BATTE i primi 20 anni di teatro ritrovato: racconti, musica teatro, direzione artistica Elena Bucci e Marco Sgrosso

giovedì 23 dicembre ore 20:45 | Cineteatro Jolly, via Cavour 5 FILM DA OSCAR rassegna cinematografica

giovedì 23 e venerdì 24 dicembre BABBO NATALE CONSEGNA I REGALI da Porta Nova a... casa

27-28-29-30 dicembre ore 20:45 | Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10 CLAUDIO MORGANTI quattro serate per una lettura de Il sentiero dei nidi di ragno

mercoledì 5 gennaio ore 20:45 | Teatro Comunale, via Cavour 10 ASPETTANDO LA BEFANA CON DØPPIØZERØ, spettacolo di circo-teatro per tutti di e con Circo Carpa Diem

giovedì 6 gennaio ore 15:00 | Cineteatro Jolly, via Cavour 5 LA BEFANA DEI RAGAZZI con proiezione di film

venerdì 7 gennaio ore 20:45 | C. S. C. Porta Nova, A. Moro 2/1 SERATA IN COMPAGNIA DI GIANNI E PAOLO PARMIANI

sabato 8 gennaio ore 16:30 | vie del centro FIACCOLATA PER LA PACE

martedì 11 gennaio ore 20:45 | Teatro Comunale, via Cavour 10 ORGOGLIO E PREGIUDIZIO stagione teatrale 2021-22

San Pancrazio

sabato 4 dicembre ore 16:30 | Museo della Vita Contadina LABORATORIO NATALIZIO laboratorio artistico per bambini di età 6-10 anni con Artej

sabato 11 dicembre ore 16:30 | Museo della Vita Contadina I BURATTINI della Casa delle Arti

sabato 18 dicembre ore 16:30 | Museo della Vita Contadina FAVOLE ANIMATE con le Faville e Dedo LABORATORIO ARTISTICO con Artej

domenica 19 dicembre ore 14:00 | via Gino Randi SAMPA CLAUS pomeriggio con animazioni e mercatino

ore 16:00 PRESEPE VIVENTE ITINERANTE

domenica 26 dicembre ore 7:30 CAMMINATA LIBERA LUDICO MOTORIA

giovedì 6 gennaio ore 7:30 CAMMINATA LIBERA LUDICO MOTORIA

ore 9:30 STAFFETTA COMPETITIVA

Per il periodo natalizio, in via Gino Randi 8/1, sarà posizionata la buchetta delle letterine per Babbo Natale, in cui i bambini potranno imbucare i loro desideri.

Godo

sabato 27 novembre ore 14:00 | Centro Civico, via Piave 12/1 LABORATORIO NATALIZIO laboratorio artistico per bambini di età 3-10 anni

sabato 11 dicembre ore 16:30 | Sotto l'albero di Natale, piazza Nullo Baldini LETTURE TUTT'INTORNO con le Faville

sabato 18 dicembre ore 16:30 | Cortile Scuole Elementari I BURATTINI della Casa delle Arti

venerdì 24 dicembre ore 14:00 BICICLETTATA DI BABBI NATALE con brindisi finale sotto l'albero