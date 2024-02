M’illumino di meno: tante iniziative per il risparmio energetico in tutta la provincia

Anche il territorio ravennate aderisce a “M’illumino di meno - Festa del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”. La campagna lanciata da Rai Radio 2 e dalla trasmissione “Caterpillar” per incentivare il risparmio energetico guarda lontano e per l’edizione 2024 spegne i confini. “No borders insieme, senza confini” è il titolo della 20^ edizione dell’iniziativa che invita tutti a cercare alleanze ambientali.

Il Comune di Ravenna mette in campo alcune iniziative. Il 16 febbraio, oltre allo spegnimento simbolico delle luci di piazza del Popolo dalle 19 alle 20.30, si procederà a una dimostrazione di autoproduzione di energia. L’illuminazione della piazza infatti andrà "a pedali" e chiunque potrà contribuire a illuminarla salendo in sella ad una bicicletta.

A Cervia, in Piazza Garibaldi, dalle 17 partiranno letture a tema per bambini, poi alle 18.30 “La Piazza al lume di candela”, con la riduzione dell’illuminazione pubblica e accensione di candele. Anche la Pista del Ghiaccio sarà illuminata con le candele. Seguirà “Il cielo e le stelle”, un incontro con gli Astrofili (cielo permettendo). Spazio poi alla distribuzione gratuita (sino ad esaurimento) di una lampadina a basso consumo e di una lampada al led ricaricabile per il risparmio energetico. Nella saletta Artemedia per chi vuole ristorarsi caffè o tè gratuito, offerto dalla ditta “Buonristoro”.

Questi gli appuntamenti in programma nel territorio di Bagnacavallo. Venerdì alle 20 partirà dall’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova “La notte buia”, passeggiata notturna muniti di torce alla scoperta dei punti di interesse nascosti del paese. Al rientro ci saranno nella sala immersiva un momento conviviale e di rilassamento con tisana della notte e biscotti delle stelle e una meditazione guidata al suono delle campane tibetane. Sempre venerdì l’illuminazione pubblica di piazza della Libertà a Bagnacavallo verrà spenta dalle 19 alle 21. Sabato, alle 15, nel parco di via Senio a Bagnacavallo è previsto l’appuntamento “Un parco senza confini”, con la piantumazione di giovani alberi salvati dallo sfalcio nell’Oasi Podere Pantaleone e l’inaugurazione delle “aree a sfalcio limitato”. Domenica, alle 10, nell’area verde del Centro civico di Glorie gli appuntamenti si concluderanno con “Glorie sempre più verde”, piantumazione di alberi nell’area verde nei pressi del centro civico e della piastra polivalente, a cura del Consiglio di Zona di Glorie e dell’Associazione Tartufai Bagnacavallo.