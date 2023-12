Natale a tutto rock e Capodanno con maratona letteraria e gli Alluvionati del liscio a Faenza

E’ stata presentata oggi dal promoter Giordano Sangiorgi e dalla scrittore Fabio Mongardi insieme al Vice Sindaco del Comune di Faenza Andrea Fabbri una serie di iniziative musicali legate al Natale e al Capodanno con il Comune di Faenza. Arriva una specialissima edizione di Faenza Rock Speciale Natale 2023 che si terrà il 22 dicembre al Piccadilly di Faenza in Via Cavour dalle 21 aperto a tutti gli artisti, band e cantautori, trapper e rapper, dj e tutti gli ensemble di Faenza e dei Comuni limitrofi a cura di Materiali Musicali e Casa della Musica con il supporto del Comune di Faenza.

Le prime otto band iscritte per il Natale Speciale Faenza Rock 40 del 22 dicembre al momento sono i New Drops, The G5 Project, Fratelli & Margherita, Bubbas Brigada, Temperie, IN – Depth, Hidden Wolf, Apeyros. Ospite la cantautrice Giulia Vestri che ha appena vinto in duo il Premio Pigro dedicato a Ivan Graziani. Una super giuria qualificata stabilirà il vincitore del 2023.

Inoltre è pronto il Capodanno in Piazza del Popolo con il Brindisi sotto la Torre dell’Orologio a Mezzanotte, con gli Alluvionati del Liscio e in apertura la Bubbas Brigada e Favole e Veleno, con un collegamento in diretta telefonica di Rai Isoradio, dopo la presenza di Rai News grazie al MEI agli eventi di Un Natale nelle Comunità, mentre il 30 dicembre alle 16 e 30 si terrà la Maratona Letteraria per gli Alluvionati con le letture di oltre 40 scrittori. Si sta infatti lavorando al meglio quest'anno per il Capodanno faentino che quest’anno raddoppia con due eventi che si terranno il sabato 30 e domenica 31 dicembre organizzati da Materiali Musicali con il Comune di Faenza e la Regione Emilia Romagna.

Sabato 30 dicembre si terrà una straordinaria e unica Maratona Letteraria sulle Scalinate del Duomo con oltre 30 aderenti insieme a Mei, Compagnia Teatrale Solaroli, Comitato Scrittori Faentini e in collaborazione con Museo Tramonti, Tempo al Libro, Molino Scodellino e Volontari dei Gruppi di Alluvionati Faentini e altre realtà. Tra i lettori ci saranno Biba Bosi per una lettura dedicati ai bimbi, a partire dalle ore 16 e 30, apertura con la fisarmonica di Alvio Focaccia e il sax di Giovanna Virgil e si prosegue con le letture di di Bernardette Migliani, Liliana Casadei, Lorenzo Cornacchia, Antonina D’Angelo, Daniela Penelope Perozzi, Davide Lega, Sonia Cavaleri, Luca Alvisi, Emil Spada, Claudio Toschi, Serena Malavolti, Mirka Tabanelli, Claudia Cincotti e Milena Camposano Tramonti, Rosanna Pasi, Rosarita Berardi, Sauro Tronconi, Stefano Corradini, Giuseppe Toschi, Paolo Melandri, Ivan Ferraro, Michele Gaudenzi, Valentina Mascaretti, Paolo Calderoni e Enrico Liverani, Gallegati Claudia, Monica Naldoni, Marco Fabbri, Lorenza Ravaglia, Antonella Fenati, Valentina Fabbri, Leonardo Altieri, Claudio Di Filippo, Marco Boldrin, Fabio Mongardi e altri

"Un fine anno natalizio molto interessante grazie al lavoro svolto assieme a Giordano Sangiorgi - commenta il vicesindaco - È per questo che lo ringrazio per l’attenzione al territorio che ha sempre avuto e per essere riuscito a mettere in connessione diversi appuntamenti contribuendo, allo stesso tempo, a tenere alta l’attenzione sugli eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio, il tutto organizzato con le stesse risorse dell’anno precedente, cosa che evidenzia lo spirito di forte collaborazione con l’amministrazione. Entrando nel dettaglio prima del classico Brindisi di Capodanno, che quest’anno si arricchisce di nuove collaborazioni, molto bella l’idea di una maratona letteraria sul tema alluvionale. Infine, vorrei sottolineare il grande lavoro di rivalorizzazione per rinnovare la rassegna Faenza Rock, iniziativa che da un lato dà la possibilità a tanti giovani di potersi misurare su un palcoscenico ma anche interessante iniziativa di aggregazione giovanile".