Palazzo Milzetti: giornate di studio per il secondo centenario dalla morte di Felice Giani

Nelle giornate del 22 settembre e del 12 ottobre, dalle ore 10,00 alle ore 17,00, a Palazzo Milzetti Museo Nazionale dell’età Neoclassica in Romagna a Faenza, si terranno due Giornate di studio dedicate a Felice Giani e alla storia del palazzo. Quest’anno, infatti, ricorrono i duecento anni dalla morte dell’artista, principale straordinario protagonista delle decorazioni dell’edificio neoclassico faentino, e i cinquant’anni dell’acquisizione del palazzo da parte dello Stato.

La data del 22 settembre riprogramma la Giornata che era stata inizialmente prevista per il 25 maggio e che è stata rimandata a causa dell’alluvione che ha pesantemente interessato la città, oltre che gran parte della Romagna, la scorsa primavera. Siamo pertanto lieti di poter realizzare ora gli incontri, in omaggio, e con uno spirito di ancor maggiore sintonia, a questo territorio tanto amato da Felice Giani.

L’iniziativa, organizzata dalla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, Dipartimento delle Arti, corrisponde alla volontà del museo di portare avanti la felice stagione di studi che, a partire dagli anni Cinquanta del Novecento, ha messo l’accento sulla figura del pittore, ormai riconosciuto come uno dei principali protagonisti della sua epoca. Il museo porta avanti così uno degli aspetti centrali della propria mission, che consiste nella crescita costante delle conoscenze sul proprio patrimonio e sui protagonisti che lo hanno creato.

Nato a San Sebastiano Curone nel 1758, Felice Giani si forma a Pavia e a Bologna ed in seguito soggiorna a Roma dove viene a contatto diretto con le vestigia dell’antico. Il suo temperamento, la sua vita vagabonda, il suo carattere da bohemién lo portano a lavorare in diverse città italiane, in particolare in Emilia Romagna, e ancor più a Faenza, dove decora case e palazzi di famiglie che condividevano gli ideali napoleonici. Tra queste proprio il palazzo di Francesco Milzetti, decisamente uno dei suoi capolavori, per qualità, completezza e integrità delle decorazioni che interessano tutte le stanze, del piano terra e del piano nobile.

Lo scopo delle giornate di studio, curate dalla direttrice del museo Elena Rossoni e dalla docente di Storia dell’arte Irene Graziani, è quello di approfondire nuovi aspetti della sua vastissima attività, in merito alla sua produzione e in rapporto ad altri protagonisti della medesima stagione, che con lui si confrontarono, condividendo i suoi orientamenti o al contrario proponendo istanze di diverso genere.

Alle giornate parteciperanno i principali studiosi e studiose dell’argomento, che hanno aderito tutti con entusiasmo all’invito, e che avremo il piacere di ascoltare, insieme a tutti coloro che vorranno partecipare, nella magnifica sala di Achille a Palazzo Milzetti.

Ingresso con biglietto del museo: intero € 6,00; agevolato 18-25 anni € 3,00; gratuito 0-18 anni, possessori della Carta Milzetti e altre gratuità previste.

Si consiglia la prenotazione scrivendo a drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it o telefonando a 0546 26493