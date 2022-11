'Paura, storie, idee': a Ravenna torna l'evento di TEDx

Per il secondo anno consecutivo Ravenna avrà il suo TEDx, un evento indipendente e no-profit che riunisce persone per condividere esperienze ed idee che meritano di essere divulgate. Il format sarà aggiornato mantenendo le radici nella tradizione TED: brevi discorsi tenuti da voci provenienti da diverse aree disciplinari. Dopo l'esordio nel giugno 2021, TEDx torna con la conferenza che avrà luogo presso Palazzo dei Congressi il 3 dicembre a partire dalle 18.

L'obiettivo di TEDxRavenna è continuare il suo percorso di condivisione di idee, unite dal tema "Sulla paura - storie e idee di emotività e consapevolezza", ed offrendo spunti per affrontare le sfide del presente e del futuro. TEDxRavenna vuole trasformare la "paura", potente istinto di risposta alle minacce, in un motore per nuove opportunità. TEDx Ravenna è un crocevia dove si incontrano spaccati di vita reale e idee innovative. Un racconto collettivo che promuove l'impegno e la determinazione, solidi pilastri di progetti ed esperienze dal profondo valore umano.

La lista degli speakers che racconteranno le loro storie e esperienze include: Lorenza Pieri – scrittrice; Daniele Bollini – insegnante di meditazione; Lorenzo Tugnoli – fotografo; Monica Francia – artista; Gianluca Vaglio – innovatore; Tahar Lamri – scrittore; Maria Rosaria Mancini - capo Gabinetto prefettura di Bologna; Elisa Giglio - psicologa, psicoterapeuta. L’evento sarà moderato da Umberto Baldassari, attore e doppiatore di origini ravennati, ed accompagnato dalla musica e dalle parole del duo Federico Squassabia - Alfonso Cuccurullo. L’evento in presenza sarà su invito ma sarà fruibile in live streaming sul canale YouTube TEDX Ravenna Per informazioni info@tedxravenna.com.