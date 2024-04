Pavone D’Oro, parte la prima semifinale del concorso

Prenderà il via giovedì aòòe 20.15, con la prima semifinale, la 43esima edizione del concorso canoro faentino Il Pavone d’Oro, ideato da don Italo Cavagnini nel 1969. Saranno oltre 260 le giovani ugole che calcheranno il palco del Masini, un numero record grazie alla partecipazione di sei classi di scuole elementari del territorio per le quali, per il secondo anno consecutivo, è stata creata una categoria ad hoc. Oltre a domani sera, le semifinali si terranno anche venerdì e sabato, mentre la finalissima sarà il 20 aprile.

Musica dal vivo, effetti speciali, tema cartoon e tanto divertimento restano i cardini di una manifestazione che ha saputo accogliere con grande entusiasmo i tanti cantanti iscritti alla 43a edizione. Confermata anche per l’edizione 2024 la presenza di una doppia band grazie alla collaborazione con la Scuola di musica Artistation che contribuirà a rafforzare la parte musicale, mettendo a disposizione un gruppo di giovanissimi musicisti che seguirà la categoria dei più piccoli.

I partecipanti alla gara canora saranno come sempre suddivisi per fasce di età: Categoria A (fino ai 9 anni compresi), Categoria B1 (10-12 anni), Categoria B2 (13-14 anni), Categoria C (15-18 anni) a cui si aggiunge la Categoria Scuole. Durante le tre semifinali i cantanti si contenderanno il posto in finale e saranno valutati da una giuria di esperti. Come per la passata edizione, sarà il voto live online del pubblico presente che contribuirà, insieme al voto della giuria tecnica, a decretare un finalista per serata per ogni categoria in gara. La votazione online del pubblico avverrà tramite la scansione di un QR code che permetterà di assegnare un voto al proprio cantante preferito. Passeranno quindi alla finalissima del 20 aprile i primi 6 classificati delle Categorie A e C, i primi 4 delle Categorie B1 e B2 e la classe vincitrice della Categoria Scuole. Il vincitore assoluto della 43a edizione verrà poi scelto tra i soli finalisti della Categoria C.

Al termine delle tre serate di semifinale come di consueto verranno annunciati i 3 Premi Speciali assegnati dal Comitato Organizzativo: il Premio Simpatia intitolato a Maurizio “Re” Tramonti, il Premio Fedeltà intitolato a Domenico Bendoni e il Premio della Critica intitolato a Giancarlo Alboni.

Resta invariato il format della manifestazione: musica al 100% live grazie alla storica band del Pavone d’Oro capitanata dal Maestro Gabriele Bertozzi (pianoforte e tastiere) e composta da Gabriele Andrini (sax e chitarra acustica), Davide Montanari (chitarra acustica e elettrica), Filippo Foschini (batteria), Federico Domenicali (basso). I musicisti di Artistation che accompagneranno i più piccoli sono invece: Edoardo Berti (batteria), Maria Ceroni (basso), Filippo Babini e Agata Malmerenda (chitarra). Alla band si uniscono il coro delle voci bianche (diretto da Daniela Peroni) e il coro del Pavone D’Oro composto da alcune delle vincitrici delle passate edizioni: Sara Zannoni, Clarissa Nicoletto e Giulia Toschi. A condurre le serate saranno Enrico Palli, Mattia Delpopolo e Simone Leonardi.

La prima semifinale

Categoria A (fino ai 9 anni): Lucrezia Gagliani , Alice Gorini, Frida Ternetti

Categoria B1 (10 - 12 anni): Laura Cirina, Iiris Cimatti, Mia Ciciriello, Noemi Rosa, Matteo Piras

Categoria B2 (13 - 14 anni): Ilaria Sozzi, Brigida Placci, Iacopo Graziani, Diego Marchesi

Categoria scuole: Scuola elementare tolosano cl. IV a, scuola elementare pirazzini cl. IV a

Categoria C (15 - 18 anni): Art of choir, Dora Maria Bauccio, Nicola Ragazzini, Nora Montevecchi, Diego Bianchedi, Ikram El Baroudi, Marco Aloisi, Matilde Montanari