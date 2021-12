Prende il via il progetto “Quadri animati”: arte e musica per le scuole del territorio

Prende il via domenica 12 dicembre il nuovo progetto ludico-educativo-espositivo dedicato a nidi, scuole e famiglie: “Quadri animati”, curato da Immaginante insieme al comune di Ravenna assessorato alle Politiche per famiglie e infanzia, assessorato alla Cultura e alla Scuola e in collaborazione con Mar Museo d’Arte della Città di Ravenna.

L’evento di domenica, “Natale pop-up”, vedrà la presenza dell’assessora alle Politiche per famiglie e infanzia Livia Molducci e prevede laboratori creativi tra arte e narrazione in cui bambini e genitori costruiranno libri-scenografia ispirati a storie e filastrocche a tema, sperimentando semplici tecniche per creare pagine pop-up. I laboratori, condotti da Alessio Caruso e Arianna Sedioli, autori di mostre gioco e libri per i più piccoli, si terranno al Mar e sono consigliati per bambini dai 3 agli 8 anni. Tre i turni a cui potersi iscrivere: ore 11, ore 15 e ore 16.30 con prenotazione obbligatoria. Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore al quale sarà richiesto il green pass.

Il progetto “Quadri animati”, che sviluppa i possibili intrecci tra arte, musica, natura e narrazione, proseguirà poi nel 2022 con un corso di formazione per i docenti dei servizi educativi del comune di Ravenna, una mostra animata itinerante presso nidi e scuole e una mostra animata dedicata alle famiglie che verrà allestita al Mar dal 12 febbraio al 6 marzo. Per prenotare il laboratorio di domenica è possibile contattare la segreteria Immaginante dalle 15 alle 18 (anche su whatsapp): 334 2804710.