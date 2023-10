Parte la prevendita del Masini: sul palco Alice, Bisio, Cristicchi e Cevoli

Sabato 21 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 la biglietteria del Teatro Masini di Faenza sarà aperta per dare “il via” alla prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione 2023/24. Dal giorno successivo, domenica, i biglietti saranno disponibili per l’acquisto online sul sito Vivaticket.

La nuova Stagione di Prosa del Masini prenderà il via con Alessandro Haber, protagonista di La coscienza di Zeno (dal 31 ottobre al 2 novembre), seguito dalla commedia Tre uomini e una culla portata in scena da Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana (dal 20 al 22 novembre). Il Masini avrà poi l’onore di ospitare la “Prima Nazionale” di Ginger & Fred, nuovissima co-produzione di Accademia Perduta, interpretata da Monica Guerritore e Pietro Bontempo, adattata dall’omonima opera di Federico Fellini (dal 15 al 17 dicembre).

Ancora: Simone Cristicchi presenterà il suo nuovo progetto Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli (dal 9 all’11 gennaio), seguito da Massimo Ghini e Paolo Ruffini in Quasi amici (dal 9 all’11 febbraio). Torna al Masini Gabriele Lavia che, insieme a Federica Di Martino, interpreta e dirige Un curioso accidente di Goldoni (dal 5 al 7 marzo) prima di lasciare il palco a Vincenzo Salemme con Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo (dal 26 al 28 marzo).

Il cartellone Comico vedrà alternarsi Paolo Cevoli, Katia Follesa e Angelo Pisani, Maria Pia Timo e Filippo Caccamo mentre i Percorsi, rassegna interessata da linguaggi trasversali e contaminazioni, avrà per protagonisti Paola Minaccioni, Daniele Russo, Claudio Bisio, Stivalaccio Teatro, Angela Finocchiaro e Bruno Stori.

Il cartellone dedicato alla Danza porterà al Masini diverse espressioni dell’arte coreutica: dalle “punte” de Lo Schiaccianoci della Compagnia Almatanz con le coreografie di Luigi Martelletta (20 dicembre) alla danza contemporanea della Lyric Dance Company con un omaggio all’intramontabile mito di Edith Piaf (20 gennaio) e del Spellbound Contemporary Ballet e di Mauro Astolfi con Vivaldiana (22 febbraio).

Gli spettacoli Fuori Abbonamento avranno per protagonisti Alice, una delle più sofisticate e importanti interpreti della musica leggera italiana, che porterà al Masini una data del suo tour Eri con me. Alice canta Battiato (11 novembre), Andrea Delogu con il “folle” spettacolo autobiografico 40 e sto (26 novembre) e Francesco Tesei, il “Mentalista” più bravo e importante d’Italia con la sua nuova creazione Telepathy (2 marzo). La rassegna più “giovane”, Teatri d’Inverno, dedicata alle nuove drammaturgie, sarà inaugurata sabato 28 ottobre da Claudio Casadio con L’Oreste, spettacolo di graphic novel theatre con il quale ha vinto il Premio Nazionale Enriquez come “migliore attore”.