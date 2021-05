Riapre il teatro Walter Chiari a Cervia: in programma Vito, Davide Enia e Maria Pia Timo

Buone notizie sul fronte della cultura a Cervia. Riapre il Teatro Comunale “Walter Chiari”, dove tra maggio e giugno verranno recuperati i tre spettacoli che erano in calendario a novembre e dicembre scorso, sospesi a causa dell’emergenza sanitaria. Lunedì 17 maggio è in programma Vito, con Storie della bassa, di Maurizio Garuti. Si tratta di uno spettacolo di atmosfere, un recital che ha per protagonisti donne e uomini padani, figure che sono legate alla terra, al buon cibo e all’amore. Si porta in scena un pezzo di quell’identità che parte da Bertoldo e arriva fino a Fellini, quello di Amarcord, passando per Zavattini, che così amava descrivere la Bassa: “quando c'è la nebbia diventa un tutt'uno tra cielo e terra”.

Venerdì 28 maggio sarà la volta di Davide Enia con Maggio ‘43, con musiche in scena di Giulio Barocchieri, scritto e diretto da Davide Enia per Fondazione Sipario Toscana - Accademia Perduta/Romagna Teatri. Lo spettacolo narra frammenti di memoria raccolti dopo il massacro di Palermo del 9 maggio ’43, quando 222 bombardieri angloamericani scaricarono oltre mille ordigni sul capoluogo siciliano e il suo strategico porto.

L’ultimo spettacolo in calendario è, lunedì 7 giugno, Maria Pia Timo con Una donna di prim’ordine, di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo, con regia di Roberto Pozzi per Spettacoli.Pro. La simpatica attrice comica prende di mira “il logorio della vita moderna” e i metodi per mettere ordine nella vita contemporanea: controsensi, rimedi, teorie scientifiche e non, riflessioni, metodi giapponesi, metodi della nonna, utopie e assurdità del nostro vivere, sostegni farmacologici-omeopatici-stupefacenti e soprattutto tante risate.

L’assessore alla cultura Cesare Zavatta: "Apprezziamo molto il fatto che i tre spettacoli teatrali di ottimo livello rinviati a fine 2020 siano recuperati prima del programma estivo. Questo permetterà di offrire al pubblico un programma complessivo di alto livello, un risultato degno di nota considerando che l'emergenza sanitaria ha costretto alla chiusura il mondo teatrale per quasi tutta la stagione invernale. Un altro segnale del fatto che gli eventi culturali a Cervia rivestono un ruolo di primo piano e sono strategici per questa amministrazione".