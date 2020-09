Ripartono i corsi pomeridiani della Scuola arti e mestieri

La Scuola arti e mestieri del Comune di Cotignola, in collaborazione con l’associazione Selvatica, organizza per l’anno scolastico 2020-2021 i corsi pomeridiani per bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. I corsi inizieranno lunedì 5 ottobre e finiranno il 31 maggio.

Per i bambini dai 5 agli 11 anni le lezioni si terranno il lunedì dalle 14 alle 16 e dalle 16.30 alle 18.30 con Pamela Casadio e il venerdì dalle 14 alle 16 con Alice Iaquinta. Per i ragazzi delle scuole secondarie il corso è dedicato principalmente al fumetto e al disegno e si terrà il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 con Massimiliano Fabbri.

A Barbiano, presso la Casa di arti e mestieri in piazza Alberico, si svolgerà il giovedì dalle 14 alle 15.15 e dalle 15.45 alle 17 con Alice Iaquinta un corso rivolto al tempo integrato della scuola primaria, ma aperto anche a frequentanti esterni.

La retta mensile, comprensiva dei materiali utilizzati nei laboratori, è di 15 euro (13 a partire dal secondo figlio iscritto). Le iscrizioni si possono fare direttamente alla Scuola arti e mestieri (via Cairoli 3, Cotignola) o presso il Comune di Cotignola allo Sportello Socio educativo (piazza Vittorio Emanuele II, 31, secondo piano). I corsi si attiveranno a partire da un minimo di 5 iscritti e fino a un massimo di 12.

Sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17, la Scuola arti e mestieri sarà aperta con dei laboratori di disegno: una giornata di orientamento in cui si potranno visitare gli spazi, conoscere meglio programmi, i laboratori e le attività proposte.