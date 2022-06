Sant'Apollinare, tornano i fuochi per la festa del patrono ravennate

Venerdì 22 luglio, a partire dalle ore 23, le spiagge di Ravenna si illuminano con un grande spettacolo pirotecnico esteso su tutta la costa ravennate. Il programma, ancora in via di definizione, viene confermato dal sito del Turismo del Comune di Ravenna. Un’occasione speciale ma anche un evento consolidato per omaggiare Apollinare, patrono della città, con una grande coreografia multicolore lungo tutta la riviera di Ravenna.