Si aprono le prevendite per la stagione di danza: dal Balletto Yacobson alle "Notti barbare"

Che si intenda andare alla riscoperta della grande tradizione o si voglia esplorare le rotte del contemporaneo, non c’è bisogno di scegliere: tra marzo e aprile la Stagione Danza del Teatro Alighieri di Ravenna spazia dal più classico dei classici a coreografie che coniugano il rigore e la precisione del balletto alle suggestioni più sorprendenti per un concentrato di energia e meraviglia.

Mentre sono già disponibili gli abbonamenti, a cui sarà ancora dedicata una riserva di posti, lunedì 28 febbraio si aprono le prevendite dei biglietti per i tre appuntamenti in programma: il 19 e 20 marzo l’Alonzo King LINES Ballet è ospite con The Personal Element e Azoth, dittico di coreografie in prima italiana firmate dal fondatore della compagnia di San Francisco; il 2 e 3 aprile il Balletto Yacobson di San Pietroburgo propone il titolo simbolo dell’universo sulle punte, Il lago dei cigni di Petipa e Ivanov; il 23 e 24 aprile la prima visita a Ravenna della Compagnie Hervé Koubi ci guida ne Les nuits barbares, il potente ed emblematico lavoro del coreografo franco-algerino, una creazione ad altissimo impatto visivo.

I biglietti (da 12 a 30 Euro) sono acquistabili presso la Biglietteria del Teatro Alighieri (lun-sab 10-13, gio anche 16-18), anche telefonicamente 0544 249244, online sul sito ufficiale, presso gli IAT di Ravenna e Cervia e tutte le filiali della Cassa di Ravenna SpA. Previste tariffe ridotte (da 10 a 24 Euro) per gli abbonati 2019/20 e gli over 65 e biglietti a 5 euro per gli under 18.