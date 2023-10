Sul grande schermo arriva a Faenza il docufilm dell'AlphaTauri

La storia del team faentino va sul grande schermo. Dopo l’anteprima mondiale dello scorso settembre, il docufilm ufficiale di Scuderia AlphaTauri arriva adesso a Faenza, per una serata imperdibile. Martedì 7 novembre, dalle ore 20, il cinema Sarti di Faenza, in via Scaletta 10, ospiterà un evento che si preannuncia indimenticabile non solo per gli appassionati di motorsport.



Dopo la world premiere a Venezia, proprio nella settimana del Festival del Cinema, nella sala manfreda arriva ‘Whatever it Takes - The Race before the Races’, il docufilm ufficiale della Scuderia di Formula 1 la cui factory ha sede in città. Il film, co-prodotto da Scuderia AlphaTauri e da Digital Lighthouse, mostra, come mai fatto prima d’ora, tutti i dietro le quinte della progettazione e realizzazione di una monoposto di F1, ma contemporaneamente ripercorre anche la storia del team e dei suoi campioni.



La proiezione sarà preceduta da un momento di confronto tra i rappresentanti di Scuderia AlphaTauri e le istituzioni: Franz Tost (Team Principal Scuderia AlphaTauri), Peter Bayer (CEO Scuderia AlphaTauri), Otello Valenti (HR Director Scuderia AlphaTauri ), Luca Curto (Regista del film), Diego Mandolfo (Autore del film) dialogheranno con il sindaco Massimo Isola e con il vicesindaco Andrea Fabbri. La serata verrà condotta dal giornalista sportivo, Boris Casadio.



Dopo i saluti e la presentazione, la proiezione del docufilm.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti; prenotazione online consigliata al link: bit.ly/Faenza7112023

L’evento è organizzato dal Comune di Faenza, Scuderia AlphaTauri, Digital Lighthouse, Terre&Motori.