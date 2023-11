Teatro Goldoni a Bagnacavallo: nuovi abbonamenti per la rassegna di teatro dialettale

Da sabato 9 a sabato 16 dicembre (domenica 10 dicembre esclusa), dalle ore 10 alle ore 13, sarà aperta la campagna per sottoscrivere un nuovo abbonamento alla rassegna di Teatro dialettale proposta dal Goldoni di Bagnacavallo per la Stagione 2023/24. Il cartellone, composto da sei appuntamenti programmati il sabato sera, vede la partecipazione di alcune delle più seguite Compagnie del territorio romagnolo che, con dedizione, amore e impegno, contribuiscono a mantenere viva la lingua delle nostre radici.

La rassegna sarà inaugurata sabato 13 gennaio alle ore 21 dagli Amici del Teatro di Cassanigo con la commedia Al campân ad Don Camél diretta da Alfonso Nadiani.

Seguiranno: la Cumpagnì dla Zercia di Forlì, sabato 27 gennaio, con E’ gos dla cocla, una commedia “storica” scritta da Paolo Maltoni e Giovanni Spagnoli per la regia di Claudio Tura e il GAD Città di Lugo, sabato 10 febbraio, con i tre atti brillanti di Alberto Martuzzi Ac fadiga par fé una surpresa!

Sabato 2 marzo sarà poi la volta di Cvì de Funtanò di Faenza con Masèt u n’è incòra mort di Angelo Gallegati, mentre sabato 9 marzo la compagnia Piccolo Teatro Città di Ravenna presenterà E’ cungress di Roberto Battistini.

Chiuderà il cartellone, sabato 16 marzo, il TPR Doppio Gioco di Faenza con Dai de gas, commedia in tre atti scritta dalla compagnia per la regia di Roberto Montalbini.



Il prezzo dell’abbonamento ai sei spettacoli della rassegna, invariato rispetto alla passata edizione, è di 39 euro.

I biglietti, acquistabili nelle rispettive sere di spettacolo presso la biglietteria del Teatro Goldoni a partire dalle ore 20, hanno un costo di 7 euro.

Info: 0545/64330.