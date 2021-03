Torna l'appuntamento con le Uova di Pasqua solidali dell'Ail

Si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma) con le deliziose Uova di Pasqua di cioccolato, anche se, per la situazione di emergenza in cui ci troviamo, non sarà possibile realizzare l'iniziativa nelle piazza e in spazi pubblici all'aperto.

Nonostante le tante difficoltà di questo periodo, la necessità di assistere e tutelare la salute dei pazienti onco-ematologici continua e per questo anche la campagna di raccolta fondi non si ferma. Questo è l'impegno della Sezione AIL della provincia di Ravenna e della Delegazione AIL Stefano Pirini di Cervia.



Nel Comune di Cervia sono stati individuate tre postazioni di prenotazione e vendita:

Occhialeria La Lunetta viale Roma 3 dal lunedì al sabato 8.45 - 12.30 , prenotazioni al n. 338 3759396 (Melita);

Associazione Francesca Fontana di Pisignano - prenotazioni al n. 339 5770401 (Licia);

Farmacia di Castiglione, Via Ragazzena 2, Castiglione di Cervia.

Con i fondi raccolti l’AIL continuerà a svolgere le attività che da oltre 50 anni la contraddistinguono, vale a dire: sostenere la ricerca; potenziare il servizio di Assistenza domiciliare; supportare i Centri di Ematologia e Trapianto di cellule staminali; promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici. biologi, infermieri e tecnici di laboratorio; sostenere il servizio di supporto psicologico e pratico ai malati e ai loro famigliari da parte dei volontari dell’AIL