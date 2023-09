Torna l'appuntamento con Ravenna Nightmare: si celebrano i 50 anni de "L’Esorcista"

Con l’arrivo dell’autunno, è tempo in città anche di Ravenna Nightmare Film Fest, appuntamento fisso per gli amanti del cinema di genere, noir, fantasy, horror, thriller e ghost stories. Giunto ormai alla sua XXI edizione, il festival che indaga sul lato più oscuro del cinema anche quest’anno porta sul grande schermo speciali anteprime, cortometraggi e film adatti per qualsiasi età. Da martedì 14 a sabato 18 novembre, con una Opening in programma sabato 11 novembre, Palazzo del Cinema e dei Congressi si prepara ad essere palcoscenico di tantissimi eventi, laboratori per studenti, masterclass per esperti e appassionati e ovviamente di serate con ospiti e film d’eccezione da trascorrere in compagnia del grande pubblico.

Le celebrazioni

Anche quest'anno si parte annunciando le iniziative legate alle celebrazioni per ricordare il talento e la carriera dei grandi maestri del cinema. In collaborazione con Warner Bros, sarà presentata la versione director’s cut di uno dei film più celebri di tutta la cinematografia horror: L’Esorcista di William Friedkin di cui quest’anno si celebra il mezzo secolo di vita. Un’occasione unica per venire al Nightmare e gustarsi in sala una pellicola imperdibile. Le celebrazioni continuano con un altro importante compleanno: quello di Videodrome del celebre regista David Cronenberg e che compie 40 anni. Auguri a questo capolavoro, restaurato in 4K nel 2022 da Arrow Films presso il laboratorio Silver Salt.

Giuria e Premio della Critica

Appuntamento che non può mai mancare è il Premio della Critica con il patrocinio del Sindacato nazionale dei critici di cinema italiani (SNCCI). Grazie a questa prestigiosa collaborazione il riconoscimento assume un'importanza significativa per il Ravenna Nightmare Film Fest e per tutti i registi che concorrono. La giuria di quest’anno vede nomi e presenze di spicco come Enrico Magrelli, critico cinematografico, autore radiofonico e televisivo, Cristina Astori, autrice della Trilogia dei colori, e il regista e sceneggiatore Roberto De Feo.