Una sfilata di moda a Cervia: abiti e accessori per esaltare il 'made in Italy'

Nell’ambito delle attività di valorizzazione del fare artigiano e della distintività del Made in Italy, CNA Federmoda Ravenna organizza una sfilata di moda ove sarà messo a valore il patrimonio di conoscenze e abilità che contraddistingue l’artigianato del nostro territorio. L'appuntamento è mercoledì 26 luglio, ore 18 alla Darsena del Sale di Cervia. L’evento porterà a sintesi la creatività ed il savoir faire delle imprese di CNA Federmoda Ravenna, che sfileranno con i propri capi d’abbigliamento e accessori realizzati per le nuove collezioni, e delle imprese dei mestieri Estetica e Acconciatura, in particolare la Scuola del Benessere di CNA Ravenna, i cui docenti e allievi cureranno l’acconciatura ed il trucco.

Una collaborazione davvero preziosa che aggiunge agli altri temi, quali la valorizzazione dell’artigianato italiano e del Made in Italy e la volontà di ripartire dopo la tragica alluvione che ha colpito il nostro territorio, quello fondamentale del passaggio generazionale e della riscoperta dei mestieri artigiani da parte delle nuove generazioni. Una iniziativa che mette a sintesi diverse eccellenze del nostro territorio dando voce alle specificità delle imprese ma anche alla straordinaria capacità di unire le forze creando un evento rappresentativo di un settore che, a maggior ragione oggi, vuole ripartire con ancora più determinazione.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, è realizzato in collaborazione con la CNA Territoriale di Ravenna, Sedar CNA Servizi, CNA Impresa Donna Ravenna, CNA Formazione Emilia-Romagna, Darsena del Sale di Cervia, con il sostegno di CNA Nazionale, La BCC ravennate, forlivese e imolese, Centro Dentistico Romagnolo, con il contributo della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e il patrocinio del Comune di Cervia. Presentano le loro creazioni le imprese di CNA Federmoda Ravenna: CLO’ By Claudia B., Francesca Mercuriali, Capelli, Corsia, Regenesi, Moda Italiana, Calzaturificio La Fata, La Carrie, Cristina Altreidee.