Attesi venti di burrasca da sud-ovest sui rilievi: nuova allerta meteo di Protezione Civile

Mercoledì perturbato sull'Emilia Romagna, con piogge più intense sul settore centro-occidentale. La Protezione Civile ha diramato per la Romagna un'allerta "vento", "arancione" per il crinale e "gialla" per la fascia collinare. Sono previsti, si legge nell'avviso, "venti da sud-ovest di burrasca moderata (tra 62 e 74 chilometri orari), in intensificazione sulla zona centro-orientale dal pomeriggio, con venti di burrasca forte (tra 74 e 88 chilometri orari).

Sono previste precipitazioni moderate, più intense sulle zone appenniniche, che possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua nelle zone montane centro-occidentali, con possibili superamenti dei livelli di attenzione e localizzati fenomeni di ruscellamento; sono inoltre possibili fenomeni franosi lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono probabili fenomeni di pioggia che gela nelle zone vallive collinari occidentali". La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni.