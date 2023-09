Rischio temporali nell'entroterra e in collina: allerta meteo 'gialla'

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo 'gialla' per temporali, valida dalla mezzanotte di giovedì alla mezzanotte di venerdì, che riguarda anche le zone collinari-montuose della provincia di Ravenna. Per giovedì, si legge nell'allerta, sono previsti temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sui settori centro-occidentali e sulle zone di pianura settentrionale, in particolare dalle ore pomeridiane. Non si escludono temporali sparsi di breve durata sulle rimanenti aree.