Temperature estreme, prorogata l'allerta meteo: ma il caldo ha le ore contate

Anche p er la giornata di sabato sono previste temperature estreme con valori fino a 38 gradi nelle zone di pianura e collinari del Ravennate. Per questo motivo l’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno prorogato l'allerta arancione già attiva fino alla mezzanotte di domenica. L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna. Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili sul sito www.labassaromagna.it.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Per i giorni in cui sono previste temperature elevate si consiglia di seguire queste semplici norme di comportamento:

non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti;

in casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo;

bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri.

indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta.

Il caldo estremo ha le ore contate

Un forte campo di alta pressione di matrice africana sta portando in questa seconda parte di agosto un'intensa ondata di calore con valori eccezionalmente alti. Per quanto concerne l'Emilia Romagna, si tratta certamente di una fase molto calda per l'ultima di decade di agosto, eccezionale ma non da record, con punte massime ovunque ben oltre i 35 gradi, in alcuni casi prossimi anche ai 37/39 gradi nei prossimi giorni, almeno fino a sabato.

A seguire, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Alessio Onori, ci sarà una brusca rottura estiva a partire da lunedì 28 agosto. Giungerà un'intensa perturbazione nord atlantica, con aria decisamente più fresca al seguito, in grado di far crollare anche di oltre 10 gradi le temperature. I forti contrasti termici creeranno i presupposti per temporali localmente anche forti, accompagnati da puntuali grandinate e colpi di vento. Si tratterà con molta probabilità di un duro colpo all'estate con tempo instabile e più fresco per alcuni giorni.

Per Ravenna, nello specifico, caldo molto intenso fino a domenica, con tanto sole, massime fino a 35/37 gradi, minime intorno ai 23/24 gradi e afa crescente in città. Peggiora lunedì con temporali pomeridiani e deciso calo termico.