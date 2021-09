Temporali e vento forte all'orizzonte: scatta l'allerta meteo

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla", anche per vento per il crinale appenninico

Possibili temporali nella giornata di giovedì, più intensi e probabili lungo la dorsale appenninica. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla", anche per vento per il crinale appenninico. Nell'avviso viene specificato che per giovedì "sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali forti su tutta la regione, particolarmente intensi o persistenti, con possibili effetti e danni associati più probabili sui rilievi di crinale del settore centro-occidentale della regione. Sono possibili, associati ai fenomeni temporaleschi, ruscellamenti sui versanti, innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore e occasionali colate detritiche. Sono previsti venti da sud-ovest di burrasca con rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica".

Nel bollettino il servizio meteorologico dell'Arpae prevede precipitazioni tra i 0 ed i 5 millimetri su pianura e collina e tra 0 e 30 sul crinale. Viene comunicato che "al mattino è prevista nuvolosità variabile, mentre nel pomeriggio sui rilievi ci sarà la probabilità di rovesci temporaleschi". Le temperature minime sono previste tra 18 e 21°C, mentre le massime fino a 29°C. La velocità massima del vento sarà compresa tra 40 (in pianura) e 59 chilometri orari (sui rilievi). Il mare è atteso poco mosso.

Venerdì è attesa nuvolosità variabile, con tendenza a schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, in particolare sulle aree di pianura e di collina del settore centro-orientale. Non si escludono precipitazioni locali, poco probabili, a carattere debole o di breve rovescio. Le temperature sono attese in lieve e locale diminuzione, con le minime intorno a 20 gradi in città, ma con valori di poco inferiori nelle aree extraurbane. Le massime non subiranno particolari variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli con temporanei rinforzi, in prevalenza occidentali durante la mattinata; di direzione più variabile nel pomeriggio. Il mare è atteso poco mosso.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la persistenza di una debole circolazione di bassa pressione determinerà condizioni di moderata instabilità a inizio periodo, cui seguiranno condizioni di bel tempo. Le temperature saranno quasi stazionarie o in lieve diminuzione, con valori massimi intorno a 27 gradi".