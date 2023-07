Temporali e vento non danno tregua: emessa una nuova allerta meteo

Dalla mezzanotte di martedì alla mezzanotte di mercoledì sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 109, gialla per temporali e vento, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Si ricorda che è attiva fino alla mezzanotte di oggi l’allerta gialla per vento emessa lunedì. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter; sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (https://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Dunque si prolunga l'attenzione dopo i danni già causati dalle raffiche di vento nella mattinata di martedì. Per la giornata di mercoledì 26 luglio sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura, fascia costiera e rilievi orientali. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con rinforzi o raffiche di intensità superiore, su fascia costiera. Si raccomanda di prestare la massima attenzione ad eventuali rami pericolanti lungo le strade alberate e all’interno dei parchi comunali. Si raccomanda, inoltre, di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione tra le quali, in questo caso, sistemare e fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.