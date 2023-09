Venti di burrasca in appennino, scatta l'allerta meteo: poi pioggia e calo delle temperature

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per martedì un'allerta "gialla" per vento nell'entroterra Ravennate. Sono previsti, si legge nell'avviso, venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, su tutti i rilievi regionali. Attenuazione dei fenomeni dalla tarda mattina a partire da occidente. Non si escludono inoltre temporali sparsi, di breve durata, sul territorio regionale nelle ore pomeridiane.

Nella mattinata di martedì, informa l'Arpae, il cielo presenterà una prevalenza di schiarite sulle pianure centro-orientali, mentre sarà nuvoloso lungo i rilievi e sul settore occidentale. Dal pomeriggio nuvolosità variabile con possibilità di brevi e isolati rovesci anche temporaleschi con rasserenamenti in tarda serata. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 21 gradi, localmente inferiori nelle aree extraurbane; mentre le massime tra 28 e 30 gradi. I venti sono attesi tra moderati e forti da sud-ovest sui rilievi fino al primo mattino, in graduale attenuazione; deboli occidentali in pianura, tendenti a ruotare da nord-est nel corso della giornata.

Mercoledì il cielo si presenterà nuvoloso con parziali schiarite soprattutto al mattino. Dal pomeriggio tendenza a ulteriore aumento della nuvolosità a partire dai rilievi e dal settore occidentale. Le temperature sono attese in diminuzione, con valori minimi tra 16 e 19 gradi e anche inferiori in aperta campagna e massime tra 26 e 28 gradi. I venti saranno inizialmente deboli variabili, tendenti a disporsi tra est e nord-est sulle pianure e da sud-ovest sul crinale appenninico.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, l'avanzare di una depressione di origine atlantica apporterà condizioni di nuvolosità piuttosto diffusa da giovedì a sabato con precipitazioni che insisteranno soprattutto sui rilievi, in particolare centro-occidentali, mentre sulle pianure i fenomeni risulteranno sparsi e di breve durata. Da domenica sono attese maggiori schiarite per il ritorno dell'alta pressione. Le temperature tenderanno lievemente a calare, prima sul settore centro-occidentale e poi su quello orientale, mantenendosi comunque ancora superiori alla norma del periodo.