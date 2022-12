A Lugo nasce il comitato per la candidatura di Bonaccini a segretario nazionale del Pd

Si è costituito a Lugo il comitato per la candidatura a segretario nazionale del Pd di Stefano Bonaccini. Durante Il primo incontro il comitato ha visto la partecipazione di diversi militanti e simpatizzanti del Partito Democratico di Lugo e nel corso della serata si è discusso delle linee programmatiche della candidatura di Bonaccini, oltre che delle ragioni della sua scelta come candidato da sostenere all’interno della competizione congressuale, "fase che rappresenta un punto di svolta cruciale per il futuro del Partito Democratico e per la costruzione di una reale alternativa al governo delle destre guidato da Giorgia Meloni - dicono dal comitato - Bonaccini rappresenta la migliore opportunità per costruire un partito capace di ricostruire un dialogo con i tanti italiani che hanno disertato le urne alle scorse elezioni politiche: costruendo una proposta politica moderna radicata sui temi del lavoro, dei diritti, dell’uguaglianza e dell’ambiente e capace di raccogliere collaborazione, capacità e esperienza dimostrata in questi anni di governo regionale".

Durante la serata è stato eletto come portavoce e referente del comitato lughese Fabrizio Casamento coadiuvato da Luciano Tarozzi, che con il manifesto politico lanciato diverse settimane fa ha coordinato e lanciato la fase di costruzione del comitato. "I partecipanti hanno rimarcato la volontà di contribuire alla definizione del programma a sostengo della candidatura di Stefano Bonaccini - ha detto il coordinatore Casamento - in un quadro valoriale definito, quello dell’incontro del cattolicesimo solidale con il socialismo riformista. L’azione politica che occorre avviare, per affrontare la drammatica fase sociale del Paese, dovrà avere quale obiettivo principale la rappresentanza e la tutela degli interessi, dei ceti popolari e medi; una crescente attenzione ai diritti sociali, da confermare ed estendere, anche attraverso lo Stato, chiamato a svolgere una nuova funzione di programmazione economica e di intervento diretto nell'economia".

"Sostengo Bonaccini - ha aggiunto l’assessore Luciano Tarozzi, uno dei promotori del comitato - perché il Pd deve mettere al centro la persona come obiettivo e come attore dello sviluppo, tramite il lavoro, la cui la dignità deve essere tutelata, insieme all’obiettivo della piena occupazione e deve sostenere il valore non solo economico ma umano e sociale della piccola e media impresa. Il Pd deve impegnarsi a recuperare gli ideali di ispirazione laica, cattolica e socialista che hanno fatto grande l’Italia; non credo si possa pensare al futuro del nostro Paese senza assolvere a questi impegno”. Il comitato è aperto a tutti coloro vogliano aderire alla campagna congressuale o siano semplicemente interessati ad approfondire le proposte di Stefano Bonaccini per la segreteria del Pd.