Accumuli di legna nei fiumi, Liverani (Lega): "La giunta regionale sottovaluta il problema, è intollerabile"

"Sono passati sei mesi dalle alluvioni di maggio, e non possiamo ignorare la realtà che ancora ci circonda. Nonostante gli sforzi e le iniziative che ho intrapreso in aula e gli atti che ho depositato in Regione e in Comune, le immagini di oggi evidenziano quanto ci sia ancora da fare e quanto siano state sbagliate alcune scelte operate dalla giunta regionale”. Così il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani commenta lo stato dei corsi d’acqua del Ravennate, in particolare a Chiusa di Errano e Passogatto, dove cataste di legna ostruiscono il normale flusso delle acque.

“Ho sollecitato più volte, in maniera formale, la possibilità di consentire a esperti del settore di rimuovere la legna dagli alvei poiché questi si sarebbero offerti addirittura a farlo gratuitamente in cambio del diritto di vendere il legname recuperato. Si tratta di imprenditori che dispongono di macchinari in grado di ripulire chilometri di fiume. Ma la risposta, da parte dell’amministrazione Bonaccini, è stata negativa. È ignobile vedere le immagini di legna che ostruisce il flusso dell'acqua, come avviene a Chiusa di Errano e Passogatto. Non possiamo pulire i fiumi solo dove l'occhio del cittadino può vedere” ha accusato l’esponente del Carroccio.

“Ho presentato numerose segnalazioni, tra cui una su un accumulo di legna in un alveo che irrisolto da settimane. Questa sottovalutazione del problema e la mancanza di visione non sono più tollerabili. I cittadini vivono nella paura, e noi dobbiamo proteggerli. Non possiamo più giustificare tale situazione facendo riferimento all'evento eccezionale. È solo una presa in giro, e i cittadini non meritano questo trattamento. Abbiamo bisogno di onestà e di una comunicazione attiva e continua con coloro che vivono sul territorio, affinché i problemi vengano realmente risolti. Non possiamo più rimandare, dobbiamo agire ora per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini - ha concluso Liverani - Non smetterò di lavorare in prima linea, attraverso il deposito di atti e l’avvio iniziative politiche per contrastare questo atteggiamento inaccettabile della giunta”.