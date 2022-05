Al via l’attività dei nuovi consigli territoriali: si procede con le nomine dei presidenti

A partire da lunedì 16 maggio diventano operativi i nuovi consigli territoriali espressi dal voto del 3 aprile. Gli ordini del giorno sono comuni per tutti e prevedono l’insediamento del consiglio, la convalida degli eletti, le nomine del presidente e del vice presidente.

Lunedì 16 maggio, alle 20.30, si riuniranno i consigli territoriali di: Castiglione, nella sede dell'Ufficio decentrato, in via Vittorio Veneto 21; Darsena, nella sede dell'Ufficio decentrato, in via Aquileia 13; Del Mare, nella sede del Centro sociale Auser “Il Timone”, in largo Magnavacchi 7. Mezzano, nella sala Fonsetti, in piazza della Repubblica 10; Piangipane, nella sede dell'Ufficio decentrato, in piazza XXII Giugno 1944 n. 6, (in programma anche la proposta di convocazione del consiglio in modalità mista); Ravenna Sud, nella sede dell'Ufficio decentrato, in via Berlinguer 11; Roncalceci, nella sede dell'Ufficio decentrato, in via Sauro Babini 184 (che discuterà anche delle proposte organizzative).

Martedì 17 maggio, alle 20.30, si riunirà il consiglio territoriale di Sant’Alberto”, nella sede dell’Ufficio decentrato, in via Cavedone 37. Giovedì 19 maggio, alle 20,30, invece si riunirà il consiglio territoriale Centro Urbano, nella sede dell'Ufficio decentrato, in via Maggiore 120. Il consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli sarà convocato dalla prossima settimana.