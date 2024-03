Alluvione, il Movimento 5 Stelle dona 280mila euro al Comune di Faenza: "Un gesto per portare speranza"

Nel Consiglio Comunale di lunedì scorso è stata inserita nel bilancio del Comune di Faenza la donazione del Movimento 5 Stelle per la ricostruzione post alluvione." I 280.000 euro giunti a Faenza sono frutto di quella quota mensile che i parlamentari pentastellati hanno deciso di autotassarsi in favore di progetti per le comunità - viene spiegato -. Di questi un milione di euro la comunità cinquestelle ha deciso di donarli ai Comuni alluvionati"

"Nel caso del Comune di Faenza l’intera cifra è stata finalizzata, come democraticamente deciso attraverso un sondaggio condotto tra gli iscritti, ad un progetto ritenuto quanto mai necessario quale l’acquisto di attrezzature, mezzi e materiali da destinare all'Ufficio Giardini che è stato completamente sommerso durante l'alluvione - viene spiegato -. Si tratta non solo di un esempio di impegno civico, ma anche di un gesto capace di portare speranza per la rinascita della comunità faentina così duramente colpita".

L'assessore Massimo Bosi, il consigliere Marco Neri e tutto il gruppo pentastellato dell'Unione Della Romagna Faentina ringraziano il presidente Giuseppe Conte, i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi "per la volontà e l'impegno dimostrato per dare concretizzazione a questo gesto di beneficenza verso i nostri territori devastati dall'alluvione".

"Non è la prima volta che i parlamentari 5Stelle forniscono un impegno concreto nella valorizzazione del nostro territorio: di recente il convegno regionale del Movimento5Stelle organizzato proprio a Faenza grazie all'autotassazione di rappresentanti politici del territorio che ha visto l'intervento di importanti parlamentari e dello stesso Giuseppe Conte", concludono i pentastellati.