Approfondimenti politici ed eventi: parte la Festa de l’Unità a Castiglione

Da venerdì 11 agosto a domenica 20 agosto riparte la festa de l’Unità a Castiglione di Cervia, anche quest’anno col contributo di tutti i circoli del Partito Democratico dell’Unione comunale di Cervia e di Castiglione di Ravenna. La festa avrà luogo dalle 19 in poi presso l’Arena “Palma D’Oro” a Castiglione di Cervia. "Un grande evento popolare, che vedrà centinaia di volontari ogni sera lavorare con passione e altruismo per la propria comunità. Questi sono i valori che trasmettono le feste de l’Unità che incarnano anche quei tratti identitari della nostra terra, dalla condivisione al confronto", fanno sapere dal circolo Pd di Cervia.

Oltre ai piatti della tradizione romagnola e del mare, all'interno della festa si potranno trovare aree gioco per bambini, la pesca e l’ampia Arena che vedrà come ospiti importanti orchestre locali ogni sera. Il 16 agosto alle 20:15 ci sarà modo di confrontarsi e approfondire i temi di attualità che riguardano il territorio di Cervia e della Romagna, in un’intervista doppia tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il Presidente della Provincia di Ravenna e sindaco di Ravenna, Michele de Pascale.