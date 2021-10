Autorità portuale, archiviata la denuncia contro esponenti della Pigna: "Ed ora Rossi si dimetta"

E' stata archiviata dal tribunale di Ancona la querela sporta da Daniele Rossi, presidente dell'Autorità di sistema portuale di Ravenna, a carico di Veronica Verlicchi e Roberto Ticchi esponenti della lista 'La Pigna'. L'archiviazione è stata emessa il 30 settembre scorso, dopo il rigetto dell'opposizione all'archiviazione. Lo rende noto la stessa formazione politica.

Spiega la nota della 'Pigna' "Nell'ordinanza di archiviazione, il Gip riconosce l'assoluta correttezza di Veronica Verlicchi, Roberto Ticchi in quanto non esiste alcuna diffamazione nei confronti di Daniele Rossi. Gli accusati hanno semplicemente esercitato il diritto di cronaca e libertà di espressione garantito dall'art 21 della Costituzione". Continua il comunicato: "Verlicchi si è contraddistinta in questi anni per avere più volte chiamato in causa le responsabilità di Daniele Rossi su diverse questioni di sua competenza. In virtù di questo, la querela di Rossi appare proprio come un maldestro tentativo di zittire l'opposizione per aver fatto il proprio dovere". La vicenda nasce da una lettera anonima giunta nelle mani di Verlicchi e poi resa pubbluca, in cui si parlava di spostamenti di ruoli e mansioni di personale all'interno dellì'Autorità Portuale.



La Pigna contesta "i tratti della persecuzione politica". E conclude: "Ora a fronte dell'ordinanza di archiviazione emessa con estrema chiarezza da parte del Gip di Ancona, chiediamo che Daniele Rossi si dimetta da Presidente dell'Autorità Portuale. E' inoltre, opportuno che il neo rieletto sindaco di Ravenna Michele de Pascale si esprima sulla questione poiché essa vede coinvolti un ente pubblico al cui interno vi è un rappresentante del Comune nominato dallo stesso de Pascale e un Consigliere comunale di opposizione".

"Se de Pascale ritiene di essere il "sindaco di tutti i Ravenna" ne dia prova, esprimendo la propria solidarietà nei confronti della Verlicchi, riconosciuta totalmente in buona fede dalla giustizia oltre che dai fatti, e verso i quotidiani che hanno legittimamente svolto la loro funzione di informazione".